Türksat 5B Uydusu Uzaya Fırlatıldı!

Türksat 5B uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketi ile uzaya gönderildi. Yüksek kapasite verimlilik ile ön plana çıkan uydu sayesinde karasal altyapıyla erişelemeyecek noktalara ulaşılabilecek ve itnernet altapısı kurulabilecek.

Türksat 5B Uydusu Neler Sunuyor?

AA'daki habere göre Türksat 5B, Türkiye saati ile 06.58'de Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden Falcon 9 roketi ile birlikte başarılı bir şekilde uzaya gönderildi.

Faydalı yük kapasitesi ve güç değerleriyle Türksat uydu filosunun en güçlüsü olacak haberleşme uydusu, Sabit Uydu Servis (FSS) sınıfı uydulara kıyasla 20 kat daha fazla kapasite verimliliği ile dikkat çekiyor.

Yüksek kapasite verimliliğe sahip olan haberleşme uydusunda 15 kilovat güç kapasitesi ve 4,5 ton fırlatma ağırlığı yer alıyor. Uydu, frekansın tekrar kullanımı ve çoklu hüzme kapsama konseptlerinin kullanıldığı Ka-Bant faydalı yükü ile toplamda 55Gbps'ten daha yüksek veri iletim kapasitesi sunacak.

Türksat 5B, Türkiye'nin yanı sıra Basra Körfezi, Akdeniz, Kızıldeniz, Orta Doğu'nun tamamı, Kuzey ve Doğu Afrika, Güney Afrika, Nijerya ve yakın komşu ülkeleri dahil olmak üzere geniş kapsama alanında hizmet verecek.

Uydu haberleşmesinin kullanıldığı denizcilik ve havacılık gibi sektörlerde aktif biçimde yerini alacak uydu, Ka-Bant kapasitesini 15 kattan fazla arttıracak. Söz konusu haberleşme uydusu sayesinde karasal altyapıyla erişelemeyen noktalara ulaşılabilecek ve internet altyapısı kurulabilecek.

35 yıldan fazla manevra ömrüne sahip olan haberleşme uydusu 42 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Söz konusu uydunun uzayda yerini alması ile birlikte Türkiye'nin aktif haberleşme uydu sayısı 5'e, toplam uydu sayısı ise 8'e çıkacak.

Türksat 5B'nin devreye girmesi ile veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağının altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, böylelikle internet erişiminin kısıtlı olduğu yerlere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara genişbant uydu, internet hizmetinin verilebileceğini söyledi.

Türksat 5B'nin iletişim kapasitesini arttıracağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, SpaceX firmasıyla uzay alanında yürütülen başarılı ortak çalışmaların artarak devam etmesini temenni ettiğini belirtti.

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