Türksat 5B Uzaya Gönderilmeden İlk Anlaşması Yapıldı

Türksat AŞ geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021'de ilk anlaşmasını imzaladı. Birleşik Krallık merkezli Inmarsat ile anlaşma sağladıklarını duyuran Türksat AŞ, Türksat 5B uydusunun Inmarsat servislerine destek sunacağı ifade edildi.

Türksat AŞ, bu yılın sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B uydusunun ilk anlaşması için harekete geçti . Türksat AŞ ile Inmarsat arasında imzalanan stratejik ortaklık sayesinde, Inmarsat GX servisleri Türkiye'de yer alan Türksat 5B uydusu üzerinden gerçekleştirilecek.

Söz konusu anlaşmanın detaylarını basına açıklayan Türksat AŞ Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel, bu ortaklık sayesinde Türksat'ın küresel kapasitede yayılma fırsatı yakalayacağını ifade etti.

Inmarsat Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Mark Dickinson'ın katılımıyla ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlenen dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2021’de imzalanan iş birliği, iki firma arasındaki ortaklık için bir hayli önemli.

Washington DC'deki imza törenine katılan isimler arasında Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da yer aldı.

Dünyanın en büyük uydu fuarı @SATELLITEDC ’de , bu yıl sonunda uzaya gönderilmesi planlanan #Türksat 5B için #Türksat AŞ. ile Inmarsat arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı.https://t.co/dynJFvfaEh pic.twitter.com/NxuN9lGjjd — Türksat A.Ş. (@turksat) September 9, 2021

Türksat 5B, Inmarsat GX servislerine can verecek

Türksat AŞ Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Demirel anlaşma sonrası yaptığı konuşmada, küresel anlamda kritik bir iş birliği sağladıklarını ifade etti. Dr. Mark Dickinson ise Inmarsat GX servislerinin Türksat ile ilişkileri geliştirmek için güzel bir fırsat sağlayacağının altını çizdi.

Bölgedeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak adına Türksat AŞ’nin kapasitesinin kullanılmasının önemli olduğunu vurgulayan Dickinson açıklamasında, "Bu, Inmarsat'ın Global Xpress KA bant ağını genişletmesi için gerçekten önemli bir adım. İyi bir çözüm bulmak için iş birliği içinde çalıştık ve bu ilişkinin çok uzun süreceğini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Türksat AŞ ile Inmarsat arasında yapılan stratejik iş birliği anlaşması dahilinde Inmarsat GX servisleri ve altyapısı Türkiye'de Türksat 5B uydusu üzerinden kurulacak. Firmalar arası daha önce imzalanan stratejik iş birliği anlaşması ile Inmarsat global servisleri Türksat tarafından Tier-1 olarak müşterilere açılmıştı.

Buna ek olarak imzalanan yeni iş birliği çözümü sayesinde Inmarsat GX servisleri Türksat 5B uyduları üzerinden ve Türkiye’deki bir altyapı aracılığıyla sağlanabiliyor olacak.