Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklama ile birlikte Türksat 6A'yı fırlatacak şirket belli oldu. Bakan Karaismailoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı SpaceX şirketi fırlatacak.

Türksat 6A'yı Fırlatacak Şirket Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli uydu çalışmaları hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Karaismailoğlu, ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın SpaceX tarafından fırlatılacağını duyurdu.

Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde yapıldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi" şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "2021 yılında uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. TÜRKSAT-6A uydusu; uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabii tutulacak" ifadelerini kullandı.

Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin TÜRKSAT A.Ş. sorumluğunda olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar Proje Yöneticisi Kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor" sözlerine yer verdi.

Fırlatma hizmetinin temini içni çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve tekliflerinin titizlikle incelendiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD’de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi" dedi ve açıklamasına şu sözleri le devam etti:

"Bu kapsamda Türksat ile Space Exploration Tech. Corp. (Space X) firması arasında TÜRKSAT-6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme aynı zamanda TÜRKSAT A.Ş. olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firma ile doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler TÜRKSAT A.Ş. uzman kadrosuyla yürütülecektir."

Milli Haberleşme Uydusu Türksat 6A Ne Zaman Fırlatılacak?

Projenin, Türkiye’nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağını ifade eden Bakan Adil Karaismailoğlu, üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılının sonunda tamamlanarak, 2023 yılının ilk çeyreğinde fırlatılmasının planlandığını açıkladı.