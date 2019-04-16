Türksat, Afganistan'a Gözlem İstasyonu Kuruyor

Türksat'ın Afganistan'a gözlem uydusu kurmak için çalışmalara başladığı ortaya çıktı. Afganistan'a kurulacak olan istasyon sayesinde Türksat'ın frekans gözlem kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve coğrafi yedeklik oluşturması amaçlanıyor.

Ankara ve İstanbul'daki istasyonlara ek olarak geçen yıl Almanya istasyonunun kurulumunu tamamlayan şirket, bu kez yönünü Afganistan'a çevirdi. AA muhabirinin, Türksat'ın Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgiye göre, şirketin işlettiği uydu kapasiteleri üzerinden transmisyon yapılması planlanan her türlü taşıyıcının yayın parametrelerinin belirlenmesi ve yayındaki taşıyıcıların belirlenen parametreler çerçevesinde kesintisiz yayına devam edebilmesi için 7 gün 24 saat esasına göre denetim ve takip faaliyetleri yürütülüyor.

Yeni Uydular Yolda

Bu kapsamda, 3 yıl içinde uydu filosuna katılması beklenen Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A uydularının frekans gözlem faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için altyapı genişletme çalışmaları devam etmekte. Bu istasyonlar aracılığıyla Türksat haberleşme uydularının ilgili coğrafyalardaki uydu iniş gücü ve servis kalitesi ölçülürken, aynı zamanda komşu uydulardan gelebilecek olumsuz etkilerin analizi gerçekleştiriliyor ve bunların bertaraf edilmesi sağlanıyor. Türkiye'nin ulusal frekans hakları da korunuyor.

Sizler Türksat'ın Afganistan'a kuracağı gözlem istasyonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!