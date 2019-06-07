Türksat Hareket Halindeki Kara Araçlarına Kesintisiz İnternet Sunacak

Türksat AŞ tarafından geliştirilen Hareket Halinde Uydu İletişim anteniyle karada seyreden tüm araçlara uydu üzerinden internet hizmeti sunulabilecek.

Uydudan Araçlara İnternet Geliyor

Firmanın özgün olarak geliştirdiği SOTM (SATCOM On The Move / Hareket Halinde Uydu İletişimi) çözümüyle sabit uydu iletişimine hareketlilik kazandırıldı. Türksat AŞ, hem askeri hem de sivil kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlanan anten sayesinde, sunduğu hizmetle ilgili donanımı da sağlayan firma konumuna geldi. Hareket Halinde Uydu İletişimi donanımının ilk sürümü deniz platformlarına özel olarak geliştirildi ve bu platformlarda Türksat'ın bir sonraki hedefinin sivil kullanıcılara ulaşmak olduğu açıklandı.

Yıl sonuna kadar tamamlanması beklenen antenin ilk aşamada, askeri araçlara yönelik olacağı daha sonra da otobüs gibi sivil araçlara yönelik çözümlerin piyasaya sürüleceği duyuruldu. Anten, Türksat'ın sunduğu uydu iletişim hizmetleri doğrultusunda, Ka-Bant'ta (Yahsat ve Eutelsat uydu operatörlerince sağlanan ve temelinde internet hizmeti yatan bir uydu sistemi) çalışmakta.

Fiber ve GSM altyapılarının olmadığı yerlerde ekonomik ve kesintisiz iletişime olanak tanıyan anten, denizin yanı sıra karada da uydudan internet bağlantısı sağlamakta. Hareket halindeyken Ka-Bant üzerinden 25 mbps indirme ve 6 mbps yükleme yapılabilmekte.

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