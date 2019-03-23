Türksat’ın 'Model Uydu Yarışması'na Büyük İlgi!

Ülkemizde Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle ortaya çıkarılan Model Uydu Yarışması bu yıl dördüncü kez düzenlenecek. Yoğun ilgi gösterilen yarışmaya katılabilmek için şimdiden çok sayıda başvuru yapıldı.

Üniversite öğrencileri arasında düzenlenecek olan yarışmayla ilgili olarak Türksat AŞ, yarışmaya Türkiye'deki 51 farklı üniversiteden 95 takımda yer alan 470 öğrencinin kayıt yaptırdığını açıkladı. Açıklamada ayrıca yarışmaya yurt dışından da başvuru yapılabildiği belirtildi.

Model Uydu Yarışması’na katılmak için başvuruda bulunan 95 takımdan 82’sinin yarışmaya kabul edildiği açıklandı. Plan ve organizasyon raporunu teslim eden yurt içinden 71 takımın ise PDR etabına geçmeyi başardığı bildirildi. PDR etabı, ön tasarımların yapıldığı, ekipman, alt sistem ve sistem seviyesinde yapılacak test planlarının ve prosedürlerinin raporlandığı aşama olarak biliniyor.

Başvuruları kabul edilerek yurt dışından katılım sağlayacak olan takımlar da 2 Nisan’da modeluydu.org sitesi üzerinden duyurulacak.

Model Uydu Yarışması 6 etaptan oluşacak. 17-22 Eylül'de Teknofest etkinliğinde yarışmanın final etabı yapılacak. Uçuşların da yapılacağı final etabında birinci olacak takıma 50 bin lira, ikinciye 30 bin lira, üçüncüye ise 20 bin lira ödül verilecek.