Turn 10 Studios, Mobil Cihazlar için Yarış Oyunu Geliştiriyor Olabilir

Forza Horizon 4 oyununun geçtiğimiz seneki çıkışından sonra Playground Games, bayrağı Turn 10 Studios tarafına devretmişti. 2012 yılında çıkan Forza Horizon sonrasında, Forza serisinin Horizon ve Motorsport oyunları bu iki stüdyo arasında dönüşümlü olarak birer yıl arayla satışa sunuluyor. Bu da demek oluyor ki bu yıl yeni bir Forza Motorsport oyunu göreceğiz. Ancak Turn 10 Studios araya başka bir şey daha sokacakmış gibi görünüyor. Forza Street, sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Resmi Forza Motorsport sayfası üzerinden haftalık olarak yapılan topluluk güncellemesinin bir yenisi gerçekleştirilmişti. GT Planet tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, bu güncellemenin içeriğinde verilen bir bağlantısının takipçileri son yapılan eSport etkinliğinin kazananından bahsedilen bir yazıya yönlendirmesi gerekiyormuş. Ne var ki bahsi geçen bağlantıya tıklayanlar, henüz duyurusu yapılmamış olan Forza Street oyununun açıklamasının bulunduğu bir sayfaya yönlendirilmişler.

Birleşik Krallık menşeli Electric Square ile yapılan ortaklık anlaşmasıyla geliştirilmesine başlanan Forza Street, iOS ve Android tabanlı cihazlar için yayınlanacak. Şimdilik oyunun ne zaman duyurulacağı belirsiz ama gerçekleşen bu kazaya bakacak olursak, fazla beklememiz gerekmeyebilir.