Turok 2: Seeds of Evil de Switch İçin Geliyor

Son dönemde Switch ile ilgili bolca üçüncü parti oyun duyurusu ile karşılaştık. Başlarda üçüncü parti oyun yelpazesi pek fazla geniş değildi konsolun ama zaman içerisinde büyük ölçüde artış gördük. Hem bu konsola sahip olanlar hem de almayı düşünenler için oldukça iyi bir gelişme. Zaman içerisinde de bu yelpaze genişlemeye devam edecek. Nightdive Studios yaptığı açıklamayla Turok 2: Seeds of Evil oyununun önümüzdeki hafta Switch konsoluna geleceğini duyurdu.

Iguana Entertainment tarafından geliştirilmiş olan Turok 2: Seeds of Evil, 1998 yılında Acclaim Entertainment tarafından satışa sunulmuştu. İlk oyunda eski ve güçlü bir silahla kainata egemen olmaya çalışan Campaigner ile mücadele etmiş ve finalinde de bertaraf etmeyi başarmıştık. Tabii ki Chronocepter silahını da imha etmiştik. Ne var ki, bu imha sırasında meydana gelen patlama çok daha tehlikeli bir güç olan The Primagen'in uyanmasına neden olmuştu. Haliyle yeni bir tehdit baş göstermişti. Turok 2: Seeds of Evil oyununda bu defa The Primagen ile baş etmeye ve yine dünyayı kurtarmaya çalışacaksınız.

Serinin devam oyunu Switch konsoluna 9 Ağustos 2019 tarihinde gelecek. Turok 2: Seeds of Evil boyunca otuz beş farklı düşman ile yirmiden fazla silahı kullanarak ayrı ayrı uğraşmanız gerekecek. Bunun yanı sıra ilk oyunda olmayan çoklu-oyuncu modu ile arkadaşlarınızla oynamanız da mümkün olacak. Oyunun halihazırda PC ve Xbox One üzerinde yeni bir grafik motoru, iyileştirilmiş görsellik ve karakter hareketlerinin de bulunduğu geliştirilmiş bir versiyonunun da olduğunu söylemeden geçmeyelim.