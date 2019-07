Turok Serisi, Turok: Escape from Lost Valley İle Geri Dönüyor

Turok serisi yeni oyunu ile bu ay geri dönüyor. Ancak beklediğiniz türden bir geri dönüş olmayacağını söyleyelim. Turok: Escape from Lost Valley adıyla geliştirilmekte olan oyun, izometrik kamera açısına sahip olacak.

Bilhassa doksanlı yılların oyuncularının çok iyi hatırlayacağı serinin ilk oyunu Turok: Dinosaur Hunter adıyla 1997 yılında çıkmıştı. Aynı isme ait çizgi-romandan uyarlanan oyunun konusuna göre evreni eski ve güçlü bir silahla ele geçirmeye çalışan şeytani bir karakteri durdurmaya çalışıyorduk. Oldukça büyük ilgi gören bu oyundan sonra, yine çizgi-roman serisine dayanan birçok oyun geliştirilmişti. Ne var ki 2008 yılında çıkan ve serinin önceki oyunlarıyla herhangi bir bağlantısı olmayan sil baştan yapım Turok sonrasında seri sessizliğe gömülmüştü.

On bir yıl sonra duyurulan Turok: Escape from Lost Valley ile seri bir geri dönüşe imza atacak. Bağımsız geliştirici Pillow Pig tarafından geliştirilen oyun, Universal Studios Interactive Entertainment ve Unity tarafından düzenlenen bir yarışma sonucu ortaya çıktı. Yarışmaya göre, katılımda bulunan geliştiricilerden Back to the Future, Battlestar Galactica, Voltron, Jaws ve Turok serilerine dayanan oyunlar geliştirmeleri istenmiş. Kazanan ise Turok: Escape from Lost Valley ile Pillow Pig olmuş.

25 Temmuz 2019 tarihinde PC için satışa sunulacak oyun, Universal Studios Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak. İzometrik kamera açısından oynanan Turok: Escape from Lost Valley oyununda, Turok ve Andar ikilisi evlerine dönüş yolunu bulmalarına yardımcı olacaksınız. Macera boyunca da bıçak ve yay kullanarak çizgi-roman serisindeki simgesel yaratıklarla mücadeleye girmek durumunda olacaksınız.

Eğer oyun ilginizi çektiyse, şuradan Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.