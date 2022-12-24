TUSAŞ MİUS İnsansız Savaş Uçağından İlk Görseller Paylaşıldı

Milli savunma alanında başta ASELSAN, Baykar ve TUSAŞ gibi firmalardan her geçen gün yeni teknolojiler görüyoruz. Geçtiğimiz haftalarda TUSAŞ'ın jet motorlu Milli Muharip Uçak prototipi için ilk görseller paylaşılmıştı. Bugün de gizlilikle yürütülen insansız hava aracı TUSAŞ MİUS için ilk görseller geldi.

Baykar üretimi KIZILELMA'nın ardından ikinci insansız savaş uçağı atılımı da TUSAŞ'tan geldi. Tasarım detayları paylaşılan uçağın önümüzdeki aylarda semâda yerini alması bekleniyor.

TUSAŞ MİUS Özellikleri

Özellikle insansız hava araçları konusunda dünyadaki sayılı ülkelerden biri olmayı başaran Türkiye, savunma sanayisi yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. Baykar'ın pervaneli Anka ve TB2 modellerinin aksine jet motoru ile karşımıza çıkacak olan TUSAŞ MİUS, çoğu özelliği bakımından savaşların gidişatını değiştirebilecek kapasitede.

TUSAŞ henüz uçağın teknik detayları hakkında bir bilgi yayınlamasa da tasarım detaylarından ve söylentilerden TUSAŞ MİUS özelliklerini tahmin etmek mümkün.

7 ton kalkış ağırlığı bulunan TUSAŞ MİUS, delta kanat formuna sahip. Stratejik görevlerde büyük öneme sahip olacak olan TUSAŞ MİUS, iddaya göre 0.7 Mach (ses hızının 0.7 katı) hıza çıkabilecek. MİUS'un havadan havaya ve karadan havaya akıllı füzeleri de taşıyabilmesi bekleniyor.

Uçağın kuyruksuz delta kanat formunun, düşük radar izi kazandırıcağı belirtiliyor. Öte yandan bazı iddialara göre TUSAŞ MİUS, 2023 Mart ayında uçuş testlerine başlayacak.