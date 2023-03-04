Kontrolcülere Son! Artık Tuvalet Kağıdıyla Oyun Oynayabilirsiniz

Nintendo Switch, ayrılabilen ikili kontrolcü tasarımıyla sektörde oldukça ilgi çekmişti. Ancak yeni bir oyun Nintendo'nun garip tasarımını aşmış durumda. Geçtiğimiz gün Japonya'da satışa sunulan No Paper! isimli bir oyun, çok garip bir kontrolcü kullanıyor: Bir tuvalet kağıdı!

Başa dönüp tekrar okumanıza gerek yok, bu oyunu oynamak için gerçekten bir tuvalet kağıdına ihtiyacınız var. Tipik bir platform oyunu olan No Paper! oyununda ekrandaki tuvalet kağıdının kontrolünü gerçek hayatta içerisinde Joy-Con yer alan tuvalet kağıdı ile sağlıyorsunuz.

İşte Tuvalet Kağıdı ile Oynanan Oyun

Nintendo, özellikle Wii ile birlikte hareket teknolojisi odaklı oyun konseptinde yakaladığı başarıyı, Wii'den sonra neredeyse tüm konsollarına taşıdı. İki adet birlikte ya da ayrı kullanılabilen Joy-Con isimli kontrolcüye sahip olan Nintendo Switch de onlardan biri.

Gelişmiş hareket sensörlerine sahip olan Joy-Con için başta spor olmak üzere birçok farklı çeşitte oyun bulunuyor. Ancak yeni çıkan No Paper! isimli oyun yaratıcılıkta çığır açmış durumda.

Joy-Con kontrolcüsünün bir tuvalet kağıdı rulosunun içerisine koyulmasıyla No Paper! oyununu oynamaya hazır oluyorsunuz. Ayrıca tuvalet kağıdının yuvarlanma hareketini sağlamak için mukavva benzeri sert bir kartona ihtiyacınız var.

Daha sonrasında tuvalet kağıdını sağa sola yuvarlayarak ekrandaki engellerden kaçabilir ve acil tuvalet kağıdına ihtiyacı olan bir adama teslimatı yapabilirsiniz.

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