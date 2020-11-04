Tuvalet Sizi Öldürebilir! Araştırma Yapıldı: Sonuç Korkutucu

Kimya şirketi Harpic klozet kapağının neden kapalı tutulması gerektiği ile ilgili bir araştırma yaptı. Aratırma sonuçlarına göre klozet kapağı açık bir şekilde sifon çekildiğinde ölüme kadar yol açan sorunlar ortaya çıkıyor.

Klozet Kapağı Açık Şekilde Sifon Çekmek Ölüme Yol Açabilir

Harpic klozet açık bir şekilde sifon çekildiğinde o anda neler olduğunu görmek için yüksek hızlı fotoğraf makineleriyle fotoğraf çekti. Çekilen fotoğrafta aerosol damlacıkların patlaması ve kapak açıkken bu parçaların etrafa nasıl hızlı bir şekilde yayıldığı ortaya çıktı.

Koronavirüs parçacıklarının sifon çekildiğinde 1 metre yüksekliğe kadar çıkabildiğini ve bu ortamda da bulaşabildiği bilgisi açıklandı. Koronavirüs dışkıda kalabiliyor ve bu yüzden AVM'de veya başka bir yerde halka açık tuvalete girdiğinizde sifonu çekerken klozet kapağını kapatmaz iseniz koronavirüse yakalanma olasılığınız var. Tuvaleti daha önce kimin kullandığı bilinmediği ve koronavirüsün gözle görülemediği için o anda hastalığa yakalanabilirsiniz.

Açık bir alan tuvalete girdikten sonra klozetin kapağını kapatarak sifonu çekmek gerekiyor bu sayede koronavirüs eğer ortamda ise yayılmasının önüne geçiliyor. Son olarak 2.000 İngiliz ile yapılan bir anket İngiltere’deki yetişkinlerin yüzde 55'inin sifonu çekerken klozet kapağını kapatmadığını gün yüzüne çıkarttı. Koronavirüs en yaygın olarak yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Sizler kimya şirketi tarafından yapılan araştırma hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!