YouTuber Tuvaletini Oyun Bilgisayarına Dönüştürdü!

Gün geçmiyor ki oyuncu dünyasında farklı bir ürün ortaya çıkmasın. Bilgisayar donanımları ve yazılımlar üzerine videolar hazırlayan Basically Homeless adlı bir kanal, klozetini bir oyun bilgisayarına dönüştürdü. Güçlü donanıma sahip bilgisayar görenleri şaşırttı.

Kullanmadığı tuvaletinin içini oyarak anakartı, ekran kartını ve işlemciyi monte etmeyi başaran YouTuber, klozetten oyun bilgisayarına bir sıvı soğutucu eklemeyi dahi başardı. Sonuç olarak klozetin tank kısmına eklediği için sıvı soğutma çok şaşırtıcı olmasa gerek!

İşte Klozetten Oyun Bilgisayarının Yapım Aşamaları!

Tuvalet teçhizatının içerisine Intel Core i7-12700 işlemci, stok soğutucu, 64 GB G-Skill Trident RAM, ve Asus GeForce RTX 3060 Phoenix V2 takmayı başaran YouTuber, soğutma fanını klozetin tankına yerleştirdi. Ayrıca sıvı soğutmanın görülebilmesi için tanka bir cam da ekleyen Basically Homeless, yapıyı tamamlamak için duvara monte edilmiş 27 inç MSI 1440p 240Hz oyun monitörü ve monitörün altına yerleştirilmiş açıp kapanabilen fare ve klavye masası kullandı.

YouTuber'ın videoda gösterdiği üzere sistem gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Fakat bu sistemi evde kurmamak için çok fazla neden var. En başta tank içinde bulunan sıvı soğutma sisteminin yalnızca plastik su geçirmez pleksi levhalar ile ayrılması geliyor. Olası bir arıza durumunda elektrik ile suyun çok rahat bir şekilde karışabileceği bu ortam, büyük bir yangın riski taşıyor. Ayrıca tahmin edebileceğiniz üzere bilgisayarın soğutma sistemi çok iyi bir şekilde çalışmıyor. Plastik veya metalden kasalara kıyasla kötü bir ısı iletkeni olan seramik, uzun süreli kullanımlarda donanımların çok ısınmasına ve hasar almasına sebep olabilir.

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