Tuvaletli Mutfaklı Astronot Giysisi Tasarlandı

Astronotların uzay yaşantısını merak eder misiniz? Mesela nasıl duş alıyorlar? Tuvaletlerini nereye yapıyor, nasıl uyuyorlar? Yerçekiminin olmadığı bir alanda nasıl hareket ediyorlar, daha önemlisi psikolojileri nasıl hiç bozulmuyor.

"Ohoo onlar nasıl eğitim alıyor, yaparlar tabi" dediğinizi duyar gibiyim. Ancak yine de düşünmesi bile yorucu olan bu hayatı kolaylaştırmak için bilim insanları sürekli çalışıyor. Konuya ilgisi olan okuyucularımız, astronotların çok sayıda giysisi olduğunu biliyordur. Uzay aracının içinde farklı, dışında keşif gezisindeyken farklı giysiler giyiyorlar. Giysilerin tasarımı da amaçlarına yönelik olarak farklı özellikler taşıyor. NASA, bunlardan farklı olarak acil durumlarda astronotların 6 gün hayatta kalmasını sağlayacak yeni bir giysi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Astronotlar, Orion takım yıldızının ismini taşıyacak yeni giysileri 6 gün boyunca üzerlerinden hiç çıkarmadan uzayda hayatta kalabilecek. Beslenme, oksijen, su hatta tuvalet ihtiyacını karşılayacak Orion, bir insan sıkışık bir alanda ne kadar rahat olabilirse o kadar rahat tasarlanacak.

Uzay kıyafetleri teknolojilerini geliştiren tek kurum NASA değil, Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX de konu üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Hatta şirketin ilk tasarımı şu anda uzayın bir yerlerinde olan Tesla Roaster'in içerisindeki mankenin üzerinde. Daha küçük ve hareket kabiliyetini arttıran SpaceX'in tasarımı spor arabayken, Orion daha çok tank olacağa benziyor.