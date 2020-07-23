Tüyler Neden Diken Diken Olur? Bilim İnsanları Açıkladı!

İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin başta olmak üzere herkes tüyler neden diken diken olur sorusuna cevap aradı. Fakat birçok kişi bunu henüz net olarak açıklayamadı. Bilim insanları tarafından yapılan son çalışmalarla birlikte bu durumun nedeni tam olarak ortaya çıktı. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar.

Tüylerin diken diken olması birçok canlıda görülen bir detay. Hayvanlarda da görülen bir durum ve canlının kürkünü kalınlaştırarak soğuktan korunması son derece doğal karşılanıyor. Harvard Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma, tüm bilimsel detayları ortaya koydu. Onlara göre bu durumun nedeni çok daha başka.

Tüyler diken diken olunca kıllar daha çok çıkıyor

Kasılarak tüyleri diken diken denilen duruma getiren kaslar, sempatik sinirin kıl kökündeki kök hücrelere bağlanması ile ortaya çıkıyor. Böylece yeni kıl oluşumları desteklenmiş oluyor.

Kıl kökü ile kılı yenileyen kök hücrelerin düzenlenmesi konusundaki faydasını görmek için bilim insanları tarafından defalarca yeni çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar sonucunda, tüylerin diken diken olduğunda yeni kılların çıkmasını teşvik ettiği ifade edildi. Böylece kıllar birbirini değişim için teşvik ediyor.

Farklı hücre tiplerinin dış ortamdaki değişikliklere verdikleri tepkilerin anlaşılması konusunda bu çalışmanın adeta şaheser olduğunu söylemek mümkün. Birçok bilim insanı bu durumun diğer vücut hareketlerini açıklama konusunda da destek vereceğini düşünüyor. Sizce tüylerin diken diken olması sadece bununla açıklanabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.