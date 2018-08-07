Tüyleri Diken Diken Eden Bilimsel Araştırma

Bir dondurma yediğinizi düşünün: Dondurmayı bitirdiğiniz o anda dişiniz ansızın çubuğa değiyor ve çubuğu ısırmanızla birlikte tüyleriniz diken diken oluveriyor. Normalde insanlar için istem dışı oluşan bu hadise, Susan Wilson isimli kadın için oldukça farklı; Wilson, istediği zaman tüylerini diken diken yapabiliyor. Az görülen bu kabiliyet ise haliyle bilim insanlarının dikkatini çekmiş durumda.

Normalde tüylerin hareketini kontrol eden kasların kontrolü insanların elinde değil; düz kas olarak adlandırılan ve tüylerin hareket edebilmesini sağlayan bu tür kaslar, istem dışı olarak otonom sinir sisteminin nörotransmitter aracılığıyla uyarılması, hormon veya ilaç etkisi doğrultusunda hareket edebiliyorlar. Haliyle Susan Wilson’ın tüylerini istemli şekilde hareket ettirebilmesi, olağandışı olarak tanımlanıyor.

Wilson’ın hikâyesinin öğrenilmesinden sonra harekete geçen bir grup bilim insanıysa Wilson’ın düz kaslarını nasıl hareket ettirebildiğini çözmeye çalıştılar. Geçtiğimiz hafta yayınlanan makaleyle birlikteyse elde edilen veriler bilim dünyasıyla paylaşıldı. Araştırmayı yapan bilim insanları, Wilson gibi insanların tüyleri harekete geçirecek bir duyguyu beyinlerine kodladıkları ve bu duyguyu harekete geçirmek yoluyla tüylerini diken diken edebildikleri sonucuna ulaştılar.

Makalenin başyazarı James Hearthers ise tüylerini istemli olarak hareket ettirebilen birinin hikâyesini okuduktan sonra bu olaya kafasına taktığını söyledi. “Bugüne kadar literatürde sadece üç insanın bunu yapabildiği tespit edilmiş” diyen Hearthers, hâlihazırda bunu yapabilen insanları bulmak için harekete geçtiğini söyledi. İlk olarak sosyal medya üzerinden gruplar kurduğunu ve tüylerini istemli olarak hareket ettirebilen insanlara ulaşmaya çalıştığını aktaran bilim adamı, yeterli sayıda kişiye ulaştıktan sonra araştırmalarına başladı.

Keşfedilmemiş bir alan

Hayvanların da tüylerinin diken diken olduğunu söyleyen araştırmacı, “Buna rağmen hayvanlar üşüdüklerinde ya da kızdıklarında tüyleri harekete geçiyor; ancak insanlar güzel bir şarkı dinlemeleri ve iyi bir tabloya bakmaları durumda ya da üşüme ile kızma hallerinde tüylerini hareket ettirebiliyorlar” ifadelerini kullandı. Yani insanların hayatta kalmayla alakalı olmayan ve sanatsal zevk içeren durumlarda da tüylerini hareket ettirebildikleri kaydedilirken, buna dair detayların ise gizemini hala koruduğu söylendi.

Yukarıda yer alan videoda görebileceğiniz gibi “Go (Git)” komutuyla tüylerini hareket ettirebilen kişiye ve ona benzer diğer katılımcılara ilk etapta nasıl hissettiklerini soran Jason Hearthers ve ekibi, ezici bir şekilde bunu yapabilen insanların tüyleri hareket ettirme işini refleks ya da fiziksel bir durum olarak tanımladıklarını ortaya çıkardı. Sonrasında yapılan araştırmadaysa tüylerini hareket ettirenlerin otonom duyusal meridyen tepki veya İngilizce adıyla ASMR durumuyla benzer tepkiler verdikleri bilgisine ulaşıldı.

Laboratuvar ortamında ve bilim adamlarının önünde yapılan bir dizi başka test ise The voluntary control of piloerection başlıklı makaleyle birlikte bilim dünyasının hizmetine sunuldu ve yapılan araştırmalar sırasında elde edilen bütün veriler makalede kendine yer buldu.