Uzmanlar Uyarıyor: Tuz Gölü 30 Yıl İçinde Yok Olabilir

Uzmanların son çalışmasına göre Tuz Gölü 30 yıl içinde yok olabilir. Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya tarafından yürütülen son araştırmaya göre Tuz Gölü yüzde 30'luk bir küçülme yaşadı.

Konya, Ankara ve Aksaray illerine komşu olan ve kapalı göl olma özelliği ile bilinen Tuz Gölü, yüzlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Türkiye’nin tuz ihtiyacının yarıdan fazlasını karşılayan göl, turizm açısında da bir hayli önemli.

1600 kilometrekare yüz ölçüme sahip olan gölün, iklim değişikliği ve bölgedeki bilinçsiz tarımsal sulama yüzünden küçüldüğü ifade edildi.

Tuz Gölü 30 Yıl İçinde Yok Olabilir Çağrısı

TÜBİTAK desteğiyle araştırma yapan Prof. Dr. Muazzez Çelik Karakaya, gölün eski dönemlerde Karapınar ve Ereğli'ye kadar uzandığını aktardı.

Göldeki tuzun gıda, kimya sanayi ve tarım olmak üzere 30 ayrı alanda kullanıldığını ifade eden Karakaya, 1930’dan bu yana yüzde 30’luk küçülme olduğunu söyledi.

Küresel ısınmanın etkisinin Tuz Gölü'nde de görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Karakaya, ''Eğer önlem alınmazsa 20-30 yıla kadar Tuz Gölü’nü aşama aşama kaybedebiliriz." dedi.

"1930’lu yıllardan bu yana Tuz Gölü’nde ciddi bir küçülme var. Küresel ısınmaya bağlı su azaldığı için tuz çökelimi de azalacaktır. Bu durum tuz yataklarından işletme yapan firmaları ekonomi yönden kötü etkileyecek. Kültürel olarak da olumsuz sonuçlara yol açacak. Çünkü bölgede yüzden fazla kuş barınmaktadır. Durum böyle devam ederse büyük bir kuş göçü bizi bekliyor. Sorun bununla da sınırlı değil. Suyun azalmasıyla tuz çökelmesi oluşmazsa, gölün yüzeyinde killi bir sedim alan oluşacak. Bu da çok fazla toz taşınması demek ve bu durum birçok solunum hastalığına yol açabilir. Tuz Gölü’nde yapılan jeofizik araştırmalarında, gölün altında çok büyük mağaralar ve negatif anomaliler var. Dolayısıyla yüzeyden havzaya su bastığımızda bu suyun bir kısmını kayıp da edebiliriz.

Peki Tuz Gölü’nü nasıl kurtaracağız? Prof. Dr. Karakaya'ya göre göle bağlı küçük derelerdeki suyu tarımsal alanda daha az kullanarak göle su taşınması mümkün.

2000 yılında koruma altına alındığını dile getiren Prof. Dr. Karakaya, kuruyan bölümlerde iyileştirme yapılması gerektiğini ve bu sayede tarıma elverişli hale gelebileceğini aktardı.