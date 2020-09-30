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  4. TV'de Kamu Spotu ve Zorunlu Yayın Yazmayacak: RTÜK Açıkladı

TV'de Kamu Spotu ve Zorunlu Yayın Yazmayacak: RTÜK Açıkladı

Televizyonda artık zorunlu yayın ve kamu spotu gibi ibareler yer almayacak. Detaylar haberimizde.

tv-kamu-spotu-ve-zorunlu-yayin-yazmayacak
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Yapılan düzenlemeyle ekranlarda görünen "kamu spotu" ve "öncelikli yayın" logoları değişti.

TV'de Zorunlu Yayın ve Kamu Spotu Yazmayacak

RTÜK tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"29 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile topluma yararlı konularda kamuoyu bilinci oluşturmak amacıyla medya kuruluşlarının mevzuat gereği yayınlamak zorunda oldukları bilgilendirici ve eğitici nitelikteki yayınlara verilen isim olan zorunlu yayın ifadesi öncelikli yayın olarak değiştirilmiştir. Yine aynı Yönetmelik değişikliği ile ekranlarda artık Kamu Spotu veya Öncelikli Yayın ifadeleri yer atmayacak, bunun yerine Kamu Spotu sarı renkte, Öncelikli Yayın ise turuncu renkte gösterilecektir. Sarı renk veya turuncu renkler ekranın sağ veya sol üst köşesinde kullanılabilecektir."

Sizler yapılan değişiklik hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

ETİKETLER: rtük

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