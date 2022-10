Tweet'lerin Ekran Görüntüsünü Alma Devri Bitiyor!

Akıllı telefon kullananların sıklıkla tercih ettiği ekran görüntüsü alma devri tarihe karışıyor olabilir. Geçtiğimiz günlerde Whatsapp'ın da Snapchat ile benzer bir politika yürüterek bir seferlik gönderilen fotoğraf veya videoların ekran görüntüsünü almayı engellemesinin ardından Twitter'dan da benzer bir atılım gelebilir. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra'nın paylaşımlarına göre Twitter'da yapılan bir paylaşımın ekran görüntüsünü alan kullanıcılara "Bunun yerine bağlantıyı kopyala" yazan bir uyarı çıkıyor.

Şimdilik deneme sürecinde olan bu uygulamanın sosyal medya platformunun etkileşimini artırmak için devreye sokulduğu düşünülüyor. Twitter, diğer sosyal medya platformlarına kıyasla aynı oranda internette dolaşmasına rağmen ekran görüntüsü sorunu sebebiyle çok daha az etkileşim alıyor. Firma yetkilileri bu sorunu ekran görüntüsü alınmasını engelleyerek çözmek istiyor olabilir.

Twitter doesn’t want you to screenshot tweets anymore



It wants active users on platform viewing tweets INSTEAD of via screenshots on rival platforms



One of these now pops up when you take a screenshot 👇 pic.twitter.com/YY0GtF3lVb