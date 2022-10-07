Tweet'lerin Ekran Görüntüsünü Alma Devri Bitiyor!

Akıllı telefon kullananların sıklıkla tercih ettiği ekran görüntüsü alma devri tarihe karışıyor olabilir. Geçtiğimiz günlerde Whatsapp'ın da Snapchat ile benzer bir politika yürüterek bir seferlik gönderilen fotoğraf veya videoların ekran görüntüsünü almayı engellemesinin ardından Twitter'dan da benzer bir atılım gelebilir. Sosyal medya danışmanı Matt Navarra'nın paylaşımlarına göre Twitter'da yapılan bir paylaşımın ekran görüntüsünü alan kullanıcılara "Bunun yerine bağlantıyı kopyala" yazan bir uyarı çıkıyor.

Şimdilik deneme sürecinde olan bu uygulamanın sosyal medya platformunun etkileşimini artırmak için devreye sokulduğu düşünülüyor. Twitter, diğer sosyal medya platformlarına kıyasla aynı oranda internette dolaşmasına rağmen ekran görüntüsü sorunu sebebiyle çok daha az etkileşim alıyor. Firma yetkilileri bu sorunu ekran görüntüsü alınmasını engelleyerek çözmek istiyor olabilir.

Ekran Görüntüsü Devri Bitiyor Mu?

Twitter doesn’t want you to screenshot tweets anymore



It wants active users on platform viewing tweets INSTEAD of via screenshots on rival platforms



One of these now pops up when you take a screenshot 👇 pic.twitter.com/YY0GtF3lVb — Matt Navarra (@MattNavarra) October 7, 2022

Ekran görüntüsü almak, çoğu akıllı telefon kullanıcısının işini kolaylaştıran özelliklerden biri olarak biliniyor. Ancak sosyal medya platformlarının ve iletişim uygulamalarının son günlerde aldığı kararlar, bu özelliği yavaş yavaş kullanım dışı kılabilir. Twitter'ın ekran görüntüsüyle ilgili uyarısı genellikle iOS cihazlarda tespit edildi. Deneme sürecinin ardından başarılı olması halinde bu özelliğin tüm kullanıcılar için aktif hale getirilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 237 milyon kullanıcıya sahip olduğunu açıklayan firma, rakipleri TikTok, Facebook ve Instagram'a kıyasla hala çok geride. Kullanıcıların birçoğu Twitter hesabı açmak ve etkileşim yaratmak yerine bağlantılar üzerinden tweet okumayı veya ekran görüntülerine diğer sosyal medya platformlarından ulaşmayı tercih ediyor. Bu durum, Twitter'ın düzenli olarak para kaybetmesine yol açıyor. Twitter'da birçok kullanıcı ekran görüntüsü almanın engellenmesiyle ilgili olumsuz görüş bildirse de daha fazla reklam göstermek isteyen platform, bu kararının arkasında durabilir!