Artık Tweet'lerin Altında Görüntülenme Sayıları Yer Alıyor

Bazı Twitter kullanıcıları, şimdilik kendi tweet'leri için tweet'lerin görüntülenme sayılarını görmeye başladı. 1 Aralık'ta Musk, özelliğin "tıpkı tüm videolarda olduğu gibi" normal tweet'ler için de geleceğine söz verdi ve bir hafta sonra yinelediği duyuruda özelliğin "birkaç hafta içinde" geleceğini ekledi.

Bir Verge çalışanı, tweet'lerine tıkladığında görüntülenme özelliğini görmeye başladı. Diğer birkaç Twitter kullanıcısı da bu özelliği aldıklarını bildirmiş olsa da henüz herkesin kullanımına açık görünmüyor.

Tweet Görüntülenmeleri Gözükmeye Başladı

Mevcut durumunda özellik herhangi bir yeni bilgi sağlamıyor. Uzun süredir hesabınız için analizleri açabiliyor ve tweetlerinizin kaç hesap tarafından "gösterim" aldığını görebiliyorduk ancak bunu yapmak için bir analiz seçeneğinin açılması gerekiyordu. Bu değişiklikle birlikte görüntülenme sayıları doğrudan tweet'lerin altına ekleniyor.

Musk'ın, kullanıcıların diğer insanların tweet'lerinin kaç kez görüntülendiğini görebilmelerini ne amaçla istediği belirsiz. Twitter tarafı da henüz bu özellikle ilgili detayları paylaşmadı.

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