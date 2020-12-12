Tweet Paylaşma Özelliğine Yeni Seçenekler Ekleniyor!

Tweet paylaşma özelliğine yeni seçenekler geliyor. Twitter, son aktarılan bilgilere göre neredeyse tüm sosyal medya platformlarında mevcut olan en iyi özelliklerden birini sosyal medya uygulamasına ekledi. Şirket, sosyal medya kullanıcılarının kendi attıkları veya başkalarının profilini gezerken görüp beğendikleri tweetleri herhangi bir sosyal medya hesabında paylaşmasına olanak tanıyan bir özellik geliştiriyor.

Tweet Paylaşma Seçeneklerine “Snapchat’te Paylaş” Eklendi

Sosyal medya platformu, Fleets olarak adlandırılan hikayeler özelliğinden sonra diğer sosyal medya platformlarında bir akım etkisi oluşturan özellikleri getirmeye devam ediyor. Son paylaşılan bilgilere göre sosyal medya uygulamasının diğer uygulamalarda paylaşma seçeneklerine yeni bir seçenek daha katıldı. Twitter kullanıcıları, sosyal medya platformuna göz atarken beğendikleri ve başkaları ile paylaşmak istedikleri tweetleri artık tek bir tıklama ile Snapchat üzerinden paylaşabiliyor.

Twitter’ın bu özellikle kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlayacağının altını çizmek gerekiyor. Bu özellik sosyal ağa eklenmeden önce tweetleri başkalarıyla paylaşmak istendiğinde tweetin ekran görüntüsünü alma yöntemine başvuruluyordu. Bu kullanıcıların parmaklarını ekstradan hareket ettirmesine ve yorulmasına neden oluyordu.

Kullanıcı kitlesi bakımından oldukça büyük sosyal medya platformları kullanıcıların bu durumdan mağdur olduğunun farkında olduğunu göstermek için gönderileri başka uygulamalarda da paylaşma seçeneğini çok uzun zaman önce zaten getirmişti. Ne var ki bu sosyal medya platformlarının arasında Twitter yer almamıştı. Sosyal medya uygulaması, uygulamaya eklenen yeni özellikle beraber kullanıcıların arkadaşları veya aile üyeleri ile tweet paylaşmasını inanılmaz derecede kolaylaştırıyor.

Tweet Paylaşma Özelliği Nasıl Kullanılır?

Twitter’ın tweetlerin diğer uygulamalarda paylaşılmasına olanak tanıyan yeni özelliği şimdilik yalnızca iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor fakat yakın bir zamanda Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarının da hizmetine sunulması planlanıyor. Bu özelliğin kullanımı da oldukça kolaydır. Tweeti herhangi bir yerde paylaşmak için paylaşma simgesine tıklamanız ve tweeti paylaşmak istediğiniz uygulamayı seçmeniz yeterli oluyor. Sosyal medya platformu, tweeti Snap olarak yayımlayacaksanız tweetin görüntünüze bir çıkartma olarak eklenmesini sağlıyor.

Bu özellik yalnızca Snapchat ile sınırlı kalmayacak. Twitter’ın resmi hesabı üzerinden paylaşılan bir tweete göre bu özellik şu anda Instagram için de test ediliyor.