Twitter Tweeti Görecek Kişileri Seçme Özelliği Alıyor

Popüler sosyal medya platformu Twitter, tweeti görecek kişileri seçme özelliğini duyurdu. Şu anda yalnızca bazı kullanıcıların kullanıma sunulan özellik, yapılan paylaşımların yalnızca belirlenen kişiler tarafından görülebilmesine imkân tanıyor. Peki, tweeti görecek kullanıcıları seçme özelliği nasıl kullanılacak? Detaylar haberimizde.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Twitter, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Sosyal medya platformu tarafından duyurulan yeni özellik, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek.

Twitter, tweeti görecek kullanıcıları seçme özelliğini tanıttı. Söz konusu özellik, görüntü tabanlı sosyal medya platformunda yer alan Yakın Arkadaşlar isimli özelliğe oldukça benziyor. Instagram’da bildiğiniz üzere Yakın Arkadaşlar özelliğini kullanarak paylaştığınız hikayeler, yalnızca belirlediğiniz kişiler tarafından görüntülenebiliyor.

Popüler sosyal medya platformu tarafından test edilen özellik de tıpkı Yakın Arkadaşlar özelliğinde olduğu gibi yapılan paylaşımlar sadece belirli kişiler tarafından görünecek. Şirket, söz konusu özelliğin kullanımını da oldukça kolay hale getirdi.

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan sosyal medya hizmetinin resmi hesabı üzerinden yeni Twitter özelliğini tanıtan bir video paylaşıldı. Paylaşılan video, yeni özelliğin nasıl kullanılacağını gözler önüne seriyor. Aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden özelliğin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Some Tweets are for everyone & others are just for people you’ve picked.



We’re now testing Twitter Circle, which lets you add up to 150 people who can see your Tweets when you want to share with a smaller crowd.



Some of you can create your own Twitter Circle beginning today! pic.twitter.com/nLaTG8qctp