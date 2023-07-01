Twitter'a Tweetleri Görüntülemek İçin Giriş Zorunluluğu Geliyor!

Yakın zamanda yaşanan bir gelişmeye göre Twitter, kullanıcıların tweetleri görüntüleyebilmeleri için hesaplarına giriş yapmalarını gerektiren yeni bir özelliği hayata geçirdi. Daha önce, herkes bir hesaba ihtiyaç duymadan tweetlere serbestçe erişebiliyordu.

Bu değişiklik Twitter kullanıcıları ve teknoloji meraklıları arasında soru işaretlerine yol açarken, şirket bu güncelleme hakkında resmi bir yorum yapmadı.

Kasıtlı Bir Strateji mi Yoksa Geçici Bir Aksaklık mı?

Bazıları bunun geçici bir aksaklık olabileceğini düşünürken, bazıları ise bunun daha fazla kişiyi platformda hesap oluşturmaya teşvik etmek için kasıtlı bir strateji olabileceğine inanıyor.

Twitter kullanıcı tabanını genişletmek için çabalıyor ve bu gereklilik bir strateji olarak görülebilir ancak bu değişikliğin aynı zamanda Twitter için istenmeyen sonuçları olabilir.

Tweetlerin artık herkesin erişimine açık olmaması, sitenin arama motorlarındaki görünürlüğünü etkileyerek Google gibi platformlardan gelen organik trafiğin azalmasına neden olabilir.

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