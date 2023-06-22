Twitch, Yüksek Takipçili Hesaplar İçin Sohbet Sabitleme Özelliğini Duyurdu

Canlı yayın platformu Twitch, sohbet sabitleme özelliği duyurdu. Hype Chat adıyla duyurulan bu güncelleme, diğer yayın platformlarında yer alan uygulamalara benziyor. Twitchte chat bölümüne ücretli olarak mesaj göndermeyi sağlayan bu özellik hem yayıncılar hem de platformun kendisi için yeni bir gelir kaynağı olacak.

Twitch'ten İçerik Üreticilerine Müjde

Twitch, yayınladığı yeni özellikte mesajlaşma bölümüne gönderdiğiniz paranın miktarı kadarı kadar size imkan tanır. Yüksek ücret ödeyenlerin mesajı uzun süre üstte kalır ve çok karakter kullanabilir. İlk olarak, yüksek takipçili hesaplara açılacak Twitch, bunun nedenini özelliğin çok sayıda katılımcının olduğu hızlı hareket eden mesajlar sırasında öne çıkmasını sağlamak olarak açıkladı.

Twitch, getirmiş olduğu bu özelliği güvenlik eklentileriyle güçlendirecek. Tıpkı normal Twitch sohbeti gibi kötü bir şey söylediğinizde aynı normal mesajlaşmada olduğu gibi sohbetten yasaklanır ve mesajınız silinir. Duyurulan bu özellik aracılığıyla gönderilen tüm mesajlar, şirketin AutoMod sistemi tarafından taranır ve insan moderatörler istedikleri zaman mesajları silebilir.

Özellik şu anda sadece yalnızca web uygulamasında kullanıma sunuluyor ancak yakın gelecekte akıllı telefon ve tablet uygulamaları içinde piyasaya sürülecek.Rakam konusunu yayıncıların belirlemesine izin veren Twitch belirlenen ücrette yüzde 30 kesintiye gidecek.