Bir Twitch Yayıncısı Canlı Yayında Soygun Mağduru Oldu (Video)

Güney Afrikalı bir Twitch yayıncısı, canlı yayında soygun şoku yaşadı. Twitch'te başlattığı yayında Call of Duty: Warzone oyununu oynayan yayıncı, soyguncuların hedefi haline geldi. Warzone maçı sırasında silahlı bir çete tarafından alıkonulan yayıncının yaşadığı zor anlar kameralara yansıdı.

Silahlı Kişiler Canlı Yayında Soygun Yaptı

Bir Twitch yayıncısı, Call of Duty: Warzone maçı sırasında bir grup silahlı soyguncu tarafından alıkonuldu. Soyguncular, Twitch yayıncısını alıkoyarken oyuncu yine düzenli olarak yayın yaptığı Twitch'te bir canlı yayın başlatmış ve Warzone'u oynuyordu. Soyguncuların yayıncıya yaşattığı zor anlar kayıt altına alındı.

Activision'ın oynaması ücretsiz battle royale oyunu kısa bir süre önce 4. sezona girmiş ve yeni modlar, operatörler, silahlar ve araçlar dahil olmak üzere bir dizi yeni içeriği oyuncularla buluşturmuştu. Yeni sezon, Verdansk 1984 haritasını oyuna getiren önceki sezona kıyasla biraz daha yenilikçi bir yaklaşımla başladı.

Rekord'un aktardığı bilgilere göre yeni sezonla birlikte oyuna eklenen yeni içeriklerle birlikte Warzone'un nasıl bir hale geldiğini deneyimlemek isteyen bir yayıncı da Warzone'un 4. sezonunu oynamak için canlı yayın başlattı ancak yayıncı oyuna başladıktan bir süre sonra üç soyguncu, Twitch yayıncısını alıkoyarak maçı yarıda kesti. Yayıncının yanında eşi de vardı. Soyguncular eşinin de yere yatmasını sağladı.

Aşağıdaki videoda soygunculardan birinin ekrandan gelen seslerle birlikte yüzünü kameraya doğru çevirdiği görülüyor. Soyguncu, yayıncının akıllı telefonunu alırken yüzü tamamen açığa çıkıyor ancak soyguncu buna aldırış etmeden masadan aldığı telefonu cebine koyuyor. Soyguncu kameraya yaklaşırken yüzünde maske ve benzeri bir şeylerin olmadığı anlaşılıyor.

Yayıncının evinden çok uzakta yaşamayan bir kişi ise çiftin sessizliğinden endişe duyarak yayını gerçekleştiren kişinin evine gitti ancak çiftin evinden gelen sesler, ona bir şeylerin yanlış gittiğini hissettirdi ve çiftin hayatının tehlikede olma ihtimaline karşı güvenlik güçlerine başvurdu.

Soyguncular, çiftin evinden topladığı çoğu eşyayı güvenlik güçlerinin gelmesi ile geri bıraktı ve olay yerinden hızla kaçtı. Çiftin evinden çalınan eşyaların geri kalanı da çifti zor durumda bırakan soygunculardan birkaç gün sonra geri alındı.