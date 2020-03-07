Twitch Canlı Yayınında Silahla Ateş Edildi

“Call of Duty” trick-shot ve eski FaZe Klan üyesi Carl Reimer, Twitch üzerinden yaptığı canlı yayında, monitörüne bir el ateş etti. Reimer, şakayla karışık, "Kaltak param olmadığını söylüyor." dedi ve monitörüne bir el ateş ettikten sonra esports organizasyonundan ayrıldı.

Yaşanan olayda, oyunculara pazarlanan toz enerji içeceği olan Gfuel kutusu dışında, kimse zarar görmedi. Olaydan sonra, Reimer, YouTube kanalında sarhoş olduğunu itiraf etti. İtiraf videosu sırasında, Reimer'in masasında bulunan bir kutu Coors Light (hafif bira) dikkatleri çekti.

Hayatım Boyunca Yaptığım En Büyük Hata

Reimer, bir başka sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden yayınladığı videosunda “Bütün gece hayatım boyunca yaptığım en büyük hatayı yaptım ve hayatımı mahvedebilir” dedi. “Birine zarar verebilirdim. Kendime zarar verebilirdim. Hayvanlarımdan birine zarar verebilirdim. Ve bu affedilemez.” şeklinde açıklamada bulundu.

Twitch'in durdurulmasının henüz kalıcı olup olmadığı belli değil. 800.000'den fazla abonesi olan Reimer, bir süre önce, videolardan para kazanmayı bıraktığını açıklamıştı. Ancak yine de Twicth hesabının durdurulması, Reimer'in kazancını negatif etkileyecek gibi duruyor.

Reimer, aptalca bir hata yaptığını ve bundan dolayı çok üzgün olduğunu ifade ederek, sosyal medyadaki takipçilerinden özür diledi.