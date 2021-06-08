Twitch Çöktü mü, Neden Açılmıyor?

İnternet kullanıcıları, Twitch çöktü mü veya Twitch neden açılmıyor gibi soruların cevabını araştırıyor. 8 Haziran 2021 tarihinde Twitch'te meydana gelen erişim sorunu, Twitch kullanıcılarının canlı yayın platformunu kullanamamasına neden oldu.

Twitch Neden Çöktü mü? Twitch'e Neden Girmiyor?

Dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından biri olan Twitch'in web sürümüne an itibarıyla giriş yapılamıyor. 8 Haziran 2011 tarihinde meydana gelen erişim sorununun nedeni, canlı yayın platformunu düzenli olarak ziyaret eden kullanıcılar tarafından merak edilmeye başlandı.

Twitch kullanıcıları tarafından aktarılan bilgilere göre canlı yayın platformuna web sitesi üzerinden erişilemiyor. Web sürümünün erişilebilirlik sorunun yanı sıra canlı yayın platformunda aktif herhangi bir yayın da izlenemiyor. Twitch'i ziyaret eden kullanıcılar şu hata mesajı ile karşılaşıyor:

"Bir hata oldu... Sizin için tavsiyelere erişemedik."

Peki, Twitch çöktü mü? Twitch'e neden erişilemiyor? Bu ve buna benzer soruların cevabı şimdilik bilinmiyor. Twitch tarafından konu hakkında yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor ancak Twitch'in genel durumunu gösteren sayfada Twitch'in yüklenememesine neden olan bir sorunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Twitch'in genel durumuna ilişkin yapılan tespite göre web sitesine şu anda erişilemiyor. Kullanıcılar, sorununun ne zaman çözüme kavuşturulacağına ilişkin soru işaretlerini çeşitli sosyal medya platformlarında gidermeye çalışırken Twitch'in sosyal medya hesaplarından konu hakkında yapılmış herhangi bir açıklama şimdilik yok.

Erişim Sorunu Sadece Twitch'te Yaşanmıyor

Son aktarılan bilgilere göre Twitch'in yanı sıra Amazon, CNN, BBC, Reddit, Bloomberg ve New York Times gibi çok sayıda web sitesine de erişim sorunu yaşanıyor. Sorunun nasıl meydana geldiğine ilişkin söz konusu web sitelerinin yetkililerinden resmi herhangi bir açıklama gelmedi ancak sorunun web sitelerinin kullandığı bir hizmette meydana gelen bir sorundan ötürü erişim sorunun ortaya çıktığı düşünülüyor.

Sorun ile ilgili resmi bir açıklamanın ne zaman geleceği bilinmiyor fakat Amazon, BBC, Reddit, Twitch gibi web sitelerinin yetkilileri büyük bir olasılıkla yakın bir zamanda konu hakkında resmi bir açıklama yapacak ve kullanıcıların soru işaretini giderecektir. Birçok web sitesinin sorununun meydana geldiğinin farkında olduğu ve çalışmalarını sürdürdüğü tahmin ediliyor.