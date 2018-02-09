Twitch, Dekolte Açan Yayıncılar İçin Düzenlemeler Getiriyor

Twitch, uzun bir süredir kullanıcılarının tepkisini çeken bir konu hakkında geç de olsa düzenlemeler yapmaya karar verdi.

Bilindiği üzere asıl amacı oyun yayını olan Twitch üzerinde binlerce farklı yayıncı, binlerce farklı oyun yayını yapıyor. Bazı yayıncılar oyunlardaki yeteneklerini konuşturuyorlar ve izlenme rekorları kırıyorlar. Bazı yayıncılar ise oyun oynasalar da farklı bir şekilde gündem oluyorlar, hatta bazen yeterli miktarda bağış gelince oyun oynamayı bırakıp dans etmeye başlıyorlar. Bu yayıncıların ortak noktası dekolte açma ve müstehcen içerik benzeri yayınlar yapma. İç çamaşırları ile yayın yapan yayıncılar Twitch'in kalitesini sorgulatıyordu.

Twitch, dekolte açan ve bu sayede izleyici toplayan yayıncılar karşısında uzun bir süredir yaptırım uygulamıyor, kendi platformunun amacından sapmasına izin veriyordu. Fakat bu durum 19 Şubat tarihinden itibaren değişecek. Kullanım şartlarında kapsamlı bir güncelleme hazırlayan Twitch, yeni kullanım şartlarında yayıncıların nasıl giyinmeleri gerektiğini detay vererek açıklıyor, bu işe cinsel çağrışım yapacak kıyafetlerin tanımlanmasıyla başlanıyor:

"Cinsel çağrışım yapacak kıyafetler iç çamaşırlarını, ateşli bir görünüm sergileyen, erkek veya dişi genital bölgelerini, kalçayı ya da meme uçlarını öne çıkaran/bu bölgelere odaklanan kıyafetleri kapsamakta. "

Twitch bu tür cinsel çağrışım yapan kıyafetlerle yayın yapan kullanıcılarının artık banlanacağını bildirirken yayıncıların bir sokakta, alışveriş merkezinde ya da bir restoranda nasıl giyiniyorlarsa yayınlarında da öyle giyinmeleri gerektiğini vurguluyor. Ayrıca yayınlar değerlendirilirken kamera açıları, ifadeler ve çerçeveler de dikkate alınmaya başlanacakmış.

Twitch, bu yeni düzenlemesinin son olmayacağının, yolda başka düzenlemelerin de olduğunun bilgisini paylaşıyor.