2021'de Twitch'te En Çok İzlenen Kadın Yayıncılar: Türkiye'den 1 Kişi Var!

2021 yılında Twitch'te en çok izlenen kadın yayıncılar belli oldu. Listede Türkiye'den bir yayıncı da bulunuyor. Streams Charts tarafından paylaşılan listeye ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Twitch'te En Çok İzlenen Kadın Yayıncılar (2021)

Amouranth - 38,34 milyon saat Saddummy - 20,75 milyon saat Pokimane - 20,5 milyon saat IamCristinini - 14,99 milyon saat Jinnytty - 13,95 milyon saat 39daph -12,05 milyon saat Fuslie 11,96 milyon saat PqueeN - 11,19 milyon saat Kyedae - 10,93 milyon saat ItsHafu - 10,8 milyon saat

Yılın bitmesine çok kısa bir süre kala çevrim içi platformlar yılın enlerini açıklamaya devam ediyor. Streams Charts, 2021 yılında en fazla izlenen kadın yayıncıların bir listesini paylaştı. Paylaşılan listede PqueeN kullanıcı ismine sahip Büşra Pelin Baynazoğlu da yer aldı.

Listenin sekizinci sırasında yer alan PqueeN, bu yıl toplamda 11,19 milyon saat izlendi. İlk olarak 2017 yılında Twitch isimli platform üzerinden yayın yapmaya başlayan Baynazoğlu, geçtiğimiz yıl en fazla izlenen kadın yayıncılar listesinin dokuzuncu sırasında yer alıyordu.

Paylaşılan listenin ilk sırasında Amouranth yer aldı. Oldukça büyük bir başarının altına imza atan yayıncı, bu yıl toplamda 38,34 milyon saat izlendi. İkinci sırada 20,75 milyon saat izlenme ile Saddummy yer alırken üçüncü sırada ise 20,5 milyon saat izlenme ile Pokimane konumlandı.

Dördüncü sırada 14,99 milyon saat izlenme sayısına ulaşan IamCristini yer alırken beşinci sırada ise 2021 yılında toplamda 13,95 milyon saat izlenen jinnytty bulunuyor. 39daf, Stream Charts tarafından paylaşılan listenin altıncı sırasında yer aldı. Yayıncının 12,05 milyon saat izlendiği açıklandı.

Sekizinci sırada 11,96 milyon saat izlenme ile Fuslie isimli yayıncı yer aldı. Dokuzuncu sırada ise bu yıl toplamda 10,93 milyon saat izlenme süresine ulaşan Kyedae konumlandı. 10. sırada ise itsHafu bulunuyor. Yayıncının 10,8 milyon saat izlendiği belirtildi.

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