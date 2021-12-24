2021'de Twitch'te En Çok İzlenen Oyunlar Açıklandı

2021 yılında Twitch'te en çok izlenen oyunlar listesi paylaşıldı. Paylaşılan listenin büyük bir kısmını oynaması ücretsiz oyunlar oluşturdu. İlk sırada ise yıllar önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen günümüzde popülerliğini devam ettiren bir yapım yer aldı.

Twitch'te En Çok İzlenen Oyunlar Listesi (2021)

Grand Theft Auto 5 - 2,1 milyar saat League of Legends - 1,8 milyar saat Fortnite - 1 milyar saat Valorant - 949 milyon saat Minecraft - 880 milyon saat Call of Duty: Warzone - 858 milyon saat Counter Strike: Global Offensive - 757 milyon saat Apex Legends - 691 milyon saat Dota 2 - 578 milyon saat

StreamElements ve Rainmaker, Twitch isimli popüler canlı yayın hizmeti üzerinden bu yıl boyunca en fazla izlenen oyunların listesini paylaştı. Paylaşılan listenin ilk sırasında Grand Theft Auto 5 isimli yapımın yer alması dikkat çekti.

Yıllar önce piyasaya sürülen ve günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettirmeyi başaran GTA 5, Twitch'te 2021 yılında toplamda 2,1 milyar saat izlendi. İkinci sırada dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan League of Legends konumlandı. MOBA türündeki yapımın 1,8 milyar saat izlendiği açıklandı.

Üçüncü sırada battle royale türündeki Fortnite yer aldı. Oynaması ücretsiz video oyunu, canlı yayın platformunda 1 milyar saat izlendi. Valorant, Twitch'te en fazla izlenen oyunlar listesinin dördüncü sırasında yer aldı. Popüler FPS oyununun 949 milyon saat izlendiği belirtildi.

Yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı Minecraft, listenin beşinci sırasında yer aldı. Açık dünya temasına sahip olan video oyunu 880 milyon saat izlendi. Altıncı sırada ise 858 milyon saat izlenme süresi ile Call of Duty: Warzone bulunuyor.

Counter Strike: Global Offensive, 757 milyon saat ile yedinci sırada yer alırken Apex Legends ise 691 milyon saat ile sekizinci sırada yer aldı. MOBA türündeki Dota 2 ise listenin dokuzuncu sırasında konumlandı.

Just Chatting isimli kategori, bu yıl toplamda 3,1 milyar saat izlenerek platformdaki tüm oyunları geçmeyi başardı.

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