Twitch Sızıntısı En Çok Kazanan Yayıncıları Ortaya Çıkardı

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch büyük bir sızıntı ile gündeme geldi. Yaşanan veri sızıntısı ile birlikte Twitch'te en çok kazanan yayıncılar gün yüzüne çıktı. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Twitch'te En Çok Kazanan Yayıncılar Listesi

CriticalRole - 9,6 milyon dolar xQcOW - 8,4 milyon dolar summit1g – 5,8 milyon dolar Tfue - 5,2 milyon dolar NICKMERCS - 5 milyon dolar ludwig - 3,2 milyon dolar TimTheTatman - 3,2 milyon dolar Altoar - 3 milyon dolar auronplay - 3 milyon dolar LIRIK – 2,9 milyon dolar __unknown__ - 2,8 milyon dolar Gaules - 2,8 milyon dolar HasanAbi - 2,8 milyon dolar Asmongold - 2,5 milyon dolar loltyler1 - 2,4 milyon dolar RanbooLive - 2,4 milyon dolar MontanaBlack88 - 2,3 milyon dolar ibai - 2,3 milyon dolar Castro_1021 - 2,3 milyon dolar MOONMOON - 2,2 milyon dolar TheRealKnossi - 2,1 milyon dolar moistcr1tikal - 2 milyon dolar Mizkif - 2 milyon dolar CohhCarnage - 2 milyon dolar shroud - 2 milyon dolar

Anonim bir bilgisayar korsanı, Twitch'in kaynak kodu ve kullanıcı ödeme bilgileri de dahil olmak üzere büyük bir veri sızdırdı. Bir siber güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre Twitch sızıntısının bu zamana kadarki en büyük sızıntı olabileceğini ifade etti.

Yaşanan sızıntı, Twitch'in 2019 yılının ağustos ayından bu yana yayıncılara ne kadar para ödediği hakkında bilgi içeriyor. VGC'deki habere göre Twitch'te en fazla kazanan yayıncılar listesinin ilk sırasında CriticalRole yer aldı. Yayıncının 2 yılda 9,6 milyon dolar kazandığı ileri sürüldü.

İkinci sırada 8,4 milyon dolar kazanç ile xQcOW konumlanırken üçüncü sırada ise 5,8 milyon dolar kazanç ile zirve1g yer aldı. Tfue, iki yılda 5,2 milyon dolar kazanç elde ederek en fazla kazanan yayıncılar listesinin dördüncü sırasında konumlandı.