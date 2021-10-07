Twitch Sızıntısı En Çok Kazanan Yayıncıları Ortaya Çıkardı
Twitch'te çok büyük bir sızıntı gerçekleşti. Canlı yayın hizmeti Twitch'te gerçekleşen büyük veri sızıntısı, en çok kazanan yayıncıları gün yüzüne çıkardı.
Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch büyük bir sızıntı ile gündeme geldi. Yaşanan veri sızıntısı ile birlikte Twitch'te en çok kazanan yayıncılar gün yüzüne çıktı. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Twitch'te En Çok Kazanan Yayıncılar Listesi
- CriticalRole - 9,6 milyon dolar
- xQcOW - 8,4 milyon dolar
- summit1g – 5,8 milyon dolar
- Tfue - 5,2 milyon dolar
- NICKMERCS - 5 milyon dolar
- ludwig - 3,2 milyon dolar
- TimTheTatman - 3,2 milyon dolar
- Altoar - 3 milyon dolar
- auronplay - 3 milyon dolar
- LIRIK – 2,9 milyon dolar
- __unknown__ - 2,8 milyon dolar
- Gaules - 2,8 milyon dolar
- HasanAbi - 2,8 milyon dolar
- Asmongold - 2,5 milyon dolar
- loltyler1 - 2,4 milyon dolar
- RanbooLive - 2,4 milyon dolar
- MontanaBlack88 - 2,3 milyon dolar
- ibai - 2,3 milyon dolar
- Castro_1021 - 2,3 milyon dolar
- MOONMOON - 2,2 milyon dolar
- TheRealKnossi - 2,1 milyon dolar
- moistcr1tikal - 2 milyon dolar
- Mizkif - 2 milyon dolar
- CohhCarnage - 2 milyon dolar
- shroud - 2 milyon dolar
Her Android Güvenlik Güncellemesi Güvenli Olmayabilir!
Bilgisayar korsanları, kullanıcıları şimdi de Android güvenlik güncellemesi kılığındaki kötü amaçlı yazılım ile hedef alıyor.
Anonim bir bilgisayar korsanı, Twitch'in kaynak kodu ve kullanıcı ödeme bilgileri de dahil olmak üzere büyük bir veri sızdırdı. Bir siber güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre Twitch sızıntısının bu zamana kadarki en büyük sızıntı olabileceğini ifade etti.
Yaşanan sızıntı, Twitch'in 2019 yılının ağustos ayından bu yana yayıncılara ne kadar para ödediği hakkında bilgi içeriyor. VGC'deki habere göre Twitch'te en fazla kazanan yayıncılar listesinin ilk sırasında CriticalRole yer aldı. Yayıncının 2 yılda 9,6 milyon dolar kazandığı ileri sürüldü.
İkinci sırada 8,4 milyon dolar kazanç ile xQcOW konumlanırken üçüncü sırada ise 5,8 milyon dolar kazanç ile zirve1g yer aldı. Tfue, iki yılda 5,2 milyon dolar kazanç elde ederek en fazla kazanan yayıncılar listesinin dördüncü sırasında konumlandı.
YORUMLAR