Twitch Sızıntısı En Çok Kazanan Yayıncıları Ortaya Çıkardı

Twitch'te çok büyük bir sızıntı gerçekleşti. Canlı yayın hizmeti Twitch'te gerçekleşen büyük veri sızıntısı, en çok kazanan yayıncıları gün yüzüne çıkardı.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Dünyanın en popüler canlı yayın platformu Twitch büyük bir sızıntı ile gündeme geldi. Yaşanan veri sızıntısı ile birlikte Twitch'te en çok kazanan yayıncılar gün yüzüne çıktı. Konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Twitch'te En Çok Kazanan Yayıncılar Listesi

  1. CriticalRole - 9,6 milyon dolar
  2. xQcOW - 8,4 milyon dolar
  3. summit1g – 5,8 milyon dolar
  4. Tfue - 5,2 milyon dolar
  5. NICKMERCS - 5 milyon dolar
  6. ludwig - 3,2 milyon dolar
  7. TimTheTatman - 3,2 milyon dolar
  8. Altoar - 3 milyon dolar
  9. auronplay - 3 milyon dolar
  10. LIRIK – 2,9 milyon dolar
  11. __unknown__ - 2,8 milyon dolar
  12. Gaules - 2,8 milyon dolar
  13. HasanAbi - 2,8 milyon dolar
  14. Asmongold - 2,5 milyon dolar
  15. loltyler1 - 2,4 milyon dolar
  16. RanbooLive - 2,4 milyon dolar
  17. MontanaBlack88 - 2,3 milyon dolar
  18. ibai - 2,3 milyon dolar
  19. Castro_1021 - 2,3 milyon dolar
  20. MOONMOON - 2,2 milyon dolar
  21. TheRealKnossi - 2,1 milyon dolar
  22. moistcr1tikal - 2 milyon dolar
  23. Mizkif - 2 milyon dolar
  24. CohhCarnage - 2 milyon dolar
  25. shroud - 2 milyon dolar

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Anonim bir bilgisayar korsanı, Twitch'in kaynak kodu ve kullanıcı ödeme bilgileri de dahil olmak üzere büyük bir veri sızdırdı. Bir siber güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre Twitch sızıntısının bu zamana kadarki en büyük sızıntı olabileceğini ifade etti.

Yaşanan sızıntı, Twitch'in 2019 yılının ağustos ayından bu yana yayıncılara ne kadar para ödediği hakkında bilgi içeriyor. VGC'deki habere göre Twitch'te en fazla kazanan yayıncılar listesinin ilk sırasında CriticalRole yer aldı. Yayıncının 2 yılda 9,6 milyon dolar kazandığı ileri sürüldü.

İkinci sırada 8,4 milyon dolar kazanç ile xQcOW konumlanırken üçüncü sırada ise 5,8 milyon dolar kazanç ile zirve1g yer aldı. Tfue, iki yılda 5,2 milyon dolar kazanç elde ederek en fazla kazanan yayıncılar listesinin dördüncü sırasında konumlandı.

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