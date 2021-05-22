Twitch'e İlginç bir Kategori Eklendi: Havuz, Jakuzi ve Plaj

Twitch'in Havuzlar, Küvetler ve Plajlar kategorisi şaşırtıyor. Twitch, son dönemlerde pek çok yayıncının jakuzide yayın açmasından sonra, "Havuzlar, Sıcak Küvetler ve Plajlar" kategorisini devreye soktuğunu açıkladı.

Popüler yayın platformu Twitch, "Havuzlar, Küvetler ve Plajlar" adlı yeni bir kategorinin duyurusu ile küvet yayınlarıyla nasıl mücadele edeceğine açıklık getirdi.

Twitch'in Havuzlar, Küvetler ve Plajlar kategorisi şaşırtıyor

Platform tarafından yayınlanan blog yazısı, Twitch'i ele geçiren "küvet tartışmalarıyla" nasıl başa çıkılacağı konusuna açıklık getirileceğine değiniyor.

Blog gönderisine göre Twitch, küvet içeriklerinin site için fazla cinsel olması veya Twitch'i diğer platformlardan daha yetişkin temalı bir yer haline getirmesi eleştirilerini gözden geçirdi.

Yayın platformunun blog yazısı açıklamasında, "Birincisi ve en önemlisi, hiç kimse yayınlamayı seçtiği içerik, görünüşü veya kim olduğu için taciz edilmeyi hak etmiyor ve hizmetimizde bu tür toksisiteyi sürdüren herkese karşı önlem alacağız" ifadeleri kullanıldı.

"İkincisi, cinsel açıdan müstehcen içerikle ilgili yönergelerimiz olsa da, başkaları tarafından seksi bulunmanız kurallarımıza aykırı değildir. Twitch, çekici oldukları algısı nedeniyle kadınlara veya hizmetteki hiç kimseye karşı yaptırım uygulamayacak" diye ekledi.

Twitch ayrıca, yayıncıların vücutlarına abone isimlerini yazmalarına izin verdiği, ancak "uygun bölgelerin" uyulması gereken bir kural olduğunu belirtti. Şirket, diğer yayınlarda olduğu gibi, bu kategorideki içerik oluşturucuların da Çıplaklık ve Kıyafet politikalarını atlayamayacağını aktardı.

Twitch, yeni bir kategori eklemenin, reklamverenlere reklamlarının hangi yayınlarda görülebileceği konusunda daha fazla kontrol sağlamanın uzun vadeli bir çözüm olmadığına inanıyor. Ancak platform, bu tarz içerik oluşturanlar için de özel bir alan yaratmak zorunda olduklarını ekliyor. Markalar, "Havuzlar, Küvetler ve Plajlar" kategorisindeki yayınlara reklam yerleştirmeyi seçebilir veya kasıtlı olarak devre dışı bırakabilir.

Twitch abonelik fiyatı kaç lira oldu?

Twitch ayrıca Türkiye ve Meksika'daki kullanıcılar için başlayacak olan yeni abonelik sistemiyle yerel fiyatlandırılmaya geçileceğini duyurmuştu. Platform için yaklaşan değişiklik, abonelikleri Twitch'in küresel kitlesi için daha uygun hale getirmeyi amaçlıyor.

Platform, Brezilya'da yerelleştirilmiş fiyatları test etti ve bir blog gönderisine göre yayıncı gelirinin ve toplam abone sayısının "iki katından fazla arttığını" gördü. Türkiye'deki Kademe 1 abonelik fiyatının 9,90 lira olacağı ifade edildi. Platformun yeni fiyatlandırma programı, 20 Mayıs 2021'de yürürlüğe girdi.