Twitch İzlenme Liderliğini Kaptırmak Üzere

Twitch gibi platformlar, son günlerde büyük zorluklara karşı karşıya kalıyor. Amazon’un platformu olan Twitch, gerçek zamanlı olarak çok sayıda yayıncıyı ve izleyiciyi bir araya getirmesine rağmen, eskisi kadar güçlü değil. İşte Twitch ile ilgili önemli haberimizin detayları.

1 Ağustos’ta, Batı’daki en popüler ve tanınmış oyuncu, Tyler “Ninja” Blevins, Microsoft’un rakip platformu Mixer ile bir streaming anlaşması yaptı ve bu Twitch için çok zor bir durumdu. Ninja gibi popüler bir ismin ayrılması, diğer kişilerin de ayrılmasına neden olabilirdi. YouTuber Brian Davis'in The True Geordie Podcast programına konuk olan Ninja, önceki platformunda özgür olmadığını söyledi.

Twitch popülerliğini giderek kaybedebilir

Ekim ayında Loaded isimli yetenek ajansıyla çalışan Michael "Shroud" Grzesiek de Mixer ile anlaşma yoluna gitti bu durum Twitch için bir diğer travma oldu.

Yüksek profilli streamerların bu kadar hızlı bir şekilde Twitch platformundan ayrılması, şirketin artık eskisi kadar güçlü olmadığını gösteriyor. Giderek popülerliğini kaybeden kuruluş, yeni oyunculara da birer birer veda ediyor. Yetenek ajansı N3RDFUSION’un CEO’su Devin Nash, streamerların yalnızca para için Twitch’ten ayrılmadığını, para kazanma yollarının da değiştiğini söyledi.

Mixer platformunda kullanıcıların bağış yapmasının yolu daha geniş. Bu nedenle bazı oyuncular platforma geçiş yapabiliyor. Peki sizce ilerleyen zamanlarda Twitch popülaritesini daha da fazla kaybedecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.