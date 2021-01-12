Twitch İzlenme Süresi 2020’de Rekora Koştu!

Sahip olduğu kullanıcı kitlesinin büyüklüğü ile dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından bir tanesi olan Twitch izlenme süresi 2020 yılını büyük bir başarının altına imza atarak kapattı. StreamElements ve Arsenal.gg tarafından son paylaşılan bilgiler sayesinde canlı yayın sitesinin geçen yılki toplam izlenme süresinin ne kadar olduğu netlik kazandı.

Twitch İzlenme Süresi 2020 Yılında Ne Kadar Oldu?

StreamElements ve Arsenal.gg'nin son raporuna göre canlı yayın sitesi geçen yıl toplamda 17 milyar saat izlenme süresine ulaştı. 2019 yılını ise 9 milyar saat izlenme süresi ile kapatmıştı. Bu, 2020 yılında yakaladığı başarı ile ulaştığı izlenme süresinin 2019 yılında ulaştığı izlenme süresinden yüzde 83 daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

2020 yılının yalnızca Twitch için verimli geçtiğini söylemek doğru olmayacaktır. Yeni tip koronavirüs, deprem ve daha birçoğunun tek bir saniyeliğine bile yanımızdan ayrılmadığı 2020 yılında internet sektörünün önde gelen platformlar içerisinde en çok video ağırlıklı siteler ziyaretçi sayısını arttırdı. Son paylaşılan bilgiler de insanların geçen yılla birlikte daha çok video içerik tüketmeye başladığını gösteriyor.

Twitch’in yanı sıra Facebook Gaming ve YouTube Gaming’in de geride bıraktığımız yılın sonuna doğru şimdiye kadarki en büyük sayıya ulaştığı söylenebilir. StreamElements CEO’su Doron Nir, daha çok video ağırlıklı olan platformlar hakkında yaptığı açıklamada, “Twitch, YouTube ve Facebook’un tamamı izleyici sayısında önemli bir yükseliş gördü. Bu, Twitch’in ekim ayından aralık ayına kadar arka arkaya üç kez dönüm noktasına ulaşmasını ve o son ay içerisinde 1,7 milyar saatlik bir rekorla yılı tamamladığını da içeriyor” ifadelerini kullandı.

StreamElements CEO’sunun açıklaması, internet kullanıcılarına video paylaşım platformlarının izlenme süresinin yeni tip koronavirüs salgının dünya genelinde etkisini sürdürdüğü zamanlarda ne kadar çok arttığını gösteriyor. YouTube, 2020 yılında 10 milyar saat izlenme süresine ulaşırken Facebook Gaming ise 2019’a kıyasla yüzde 166 bir artış görerek 3,59 milyar izlenme süresine ulaştı.

Pandemi, canlı yayın sitelerine şimdiye kadar ulaşılan en çok izlenme süresini aşmasında yardımcı oldu. Yayıncılar internet kullanıcıları için ikinci bir ev haline geldi. Bu platformlarda en çok Fall Guys gibi video oyunları ile ilgili yayınlar öne çıktı. Buradan da anlaşılacağı üzere insanlar salgın sırasında eğlenmenin yeni bir yolunu buldu ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeye devam ediyor.