Twitch Kumar Politikasını Güncelleme Kararı Aldı

Şirketin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Twitch, kumarla ilgili politikalarını 18 Ekim'de güncelleyecek.

Açıklamada, "ABD'de ve yeterli tüketici koruması sağlayan diğer yargı bölgelerinde lisanslı olmayan slot, rulet veya zar oyunları içeren kumar sitelerinin yayınını yasaklamak için 18 Ekim'de bir politika güncellemesi yapacağız." deniyor. Bu siteler, Twitch'in politika yürürlüğe girdikçe "tanımlayabileceği" diğerleriyle birlikte Stake, Rollbit, Duelbits ve Roobet'i içerecek. Açıklamada, spor bahisleri, fantezi sporları ve pokere odaklanan web sitelerine izin verilmeye devam edileceği belirtildi.

Açıklama, Pokimane, HasanAbi ve Asmongold gibi popüler içerik yaratıcılarının Twitch'i platformdaki slot içeriğini yasaklamaya çağırmasının ardından geldi. #TwitchStopGambling hashtag'i bu haftanın başlarında Twitter'da trend olmaya başladı. Canlı yayındayken Pokimane, Mizkif ve Devin Nash, Twitch'in kumarı yasaklamadığı takdirde platformu boykot etmeyi tartışmışlardı.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo