Twitch Kumar Politikasını Güncelleme Kararı Aldı

Şirketin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Twitch, kumarla ilgili politikalarını 18 Ekim'de güncelleyecek.

Açıklamada, "ABD'de ve yeterli tüketici koruması sağlayan diğer yargı bölgelerinde lisanslı olmayan slot, rulet veya zar oyunları içeren kumar sitelerinin yayınını yasaklamak için 18 Ekim'de bir politika güncellemesi yapacağız." deniyor. Bu siteler, Twitch'in politika yürürlüğe girdikçe "tanımlayabileceği" diğerleriyle birlikte Stake, Rollbit, Duelbits ve Roobet'i içerecek. Açıklamada, spor bahisleri, fantezi sporları ve pokere odaklanan web sitelerine izin verilmeye devam edileceği belirtildi.

Açıklama, Pokimane, HasanAbi ve Asmongold gibi popüler içerik yaratıcılarının Twitch'i platformdaki slot içeriğini yasaklamaya çağırmasının ardından geldi. #TwitchStopGambling hashtag'i bu haftanın başlarında Twitter'da trend olmaya başladı. Canlı yayındayken Pokimane, Mizkif ve Devin Nash, Twitch'in kumarı yasaklamadığı takdirde platformu boykot etmeyi tartışmışlardı.

An update on gambling on Twitch. pic.twitter.com/lckNTY9Edo — Twitch (@Twitch) September 20, 2022

Sliker'ın Kumar Bağımlılığı Karara Öncü Oldu

Pazartesi günü önde gelen bir yayıncı olan Sliker'ın, meslektaşları tarafından tahmin edildiği ve Kotaku, Waypoint ve The Verge tarafından bildirildiği üzere, izleyicileri ve diğer yayıncılarının 200.000 doların üzerinde dolandırdığı haberi ortaya çıktı. Valorant ve Counter-Strike: Global Offensive oynamasıyla tanınan Sliker, bir Twitch yayınında izleyici bağışlarını kötüye kullandığını ve bunları bir kumar bağımlılığını finanse etmek için kullandığını itiraf etti. Videoda CS:GO'da skinler üzerinde kumar oynamaya nasıl başladığını anlattı.

Twitch'in kumarla mücadele için halihazırda bazı önlemleri var. 2021'de Twitch, yayıncıların slot, rulet veya zar oyunları içeren sitelere yönlendirme kodlarının bağlantılarını paylaşmasını engellemeye çalışmak için politikalarını güncellemişti ancak bu, kumarın platform genelinde yayılmasını durdurmadı.