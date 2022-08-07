Twitch Kumar Yayınlarını Yasaklayabilir

Kumar oynamanın yasal olduğu Amerika gibi ülkelerde yaşayan içerik üreticileri, son yıllarda Twitch üzerinde kumar konseptli yayınlar açıyordu. Özellikle online casinolarda oynanan oyunlarda milyonlarca dolara kadar çıkan kazanç ve kayıplar olabiliyordu. Hatta ünlü şarkıcı Drake dahi Twitch'te kumar oynadığı yayında milyonlarca dolar kaybetmişti. Son günlerde kumar bağımlılığının platform üzerinde yayılmasından endişelenen Twitch yetkilileri, kumar yayınları hakkında yeni düşüncelere sahip olabilir.

Twitch sözcüsü Bloomberg'e verdiği röportajda, "Topluluğumuza gelebilecek herhangi bir potansiyel zararı son derece ciddiye alıyoruz. Kumar yayınları, Twitch'te yayınlanan içeriğin çok küçük bir bölümünü temsil etse de yaklaşımımızın küresel anlamda izleyicilerimize gelebilecek olası zararı azalttığından emin olmak için yaşananları yakından izliyoruz." dedi.

Twitch Platformun Kumar ile Anılmasından Rahatsız

İlk çıktığı dönemlerde yalnızca oyun yayınları üzerinden ilerleyen Twitch, son beş senede geçirdiği dönüşüm sonrasında içerik üreticilerinin farklı yayınlar yapmasına da izin verdi. Özellikle Hot Tub adı altında yapılan yayınlarda kadınların kendi bedenlerini sergilemesi ve Twitch'in buna izin vermesi kullanıcılar tarafından sürekli eleştiriliyordu. Oyun camiasındaki eski popülerliği Facebook gibi mecralara kaptıran Twitch, kitlesini yeniden toplamak için köklerine dönebilir.

Kumar yayınlarının platformu olması gerektiği gibi yansıtmadığını düşünen Twitch yetkilileri, sonuç olarak yapacakları incelemeler sonrasında bu yayınları tamamen yasaklayabilir. Platformun ünlü yayıncılarından xQc, kumar ve bahis sitelerinden aldığı reklam tekliflerin artık geri çevireceğini açıkladı. Kendisinin de uzun süre boyunca kumar bağımlılığı sorunuyla boğuştuğunu belirten ünlü yayıncı, bunun bir hastalık olduğunu belirtti. Öte yandan diğer ünlü yayıncılardan Pokimane ve Amerika'da yaşayan Türk yayıncı Hasanabi, Twitch'in kumar yayınlarını kökten kaldırabileceğini söyledi.

Henüz Twitch tarafından gelebilecek yaptırımlarla ilgili bir açıklama bulunmasa da çoğu kişi platformun bu konuda bir önlem almasını bekliyor.