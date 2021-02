Twitch Metallica Konserini Telif Hakkı Gerekçesiyle Sansürledi

Twitch'ten Metallica konserine sansür. Blizzard Entertainment'ın online olarak düzenlediği BlizzCon etkinliğinde komik bir durum yaşandı. Metallica konseri sırasında DMCA'in telif haklarından kaçınmak isteyen Twitch, Metallica yerine telifsiz müzik çalmayı tercih etti.

Her yıl Blizzard Entertainment tarafından BlizzCon açılış törenlerinde yeni oyunlarını kutlanır ve şirketin tüm yenilikleri gözler önüne serildi. Ancak bu yılki etkinlik COVID-19 nedeniyle online gerçekleştirilmek zorunda kaldı ve Twitch'in resmi Twitch Gaming kanalından yayınlandı.

Diablo II'nin bu yılın sonlarında yeniden piyasaya sürüleceği açıklaması da dahil olmak üzere oyuncular için bazı önemli açıklamalar yapıldı. Ancak BlizzCon 2021'e damgasını vuran şey Metallica konseri oldu. Metallica sahneye çıkana kadar etkinlik büyük merakla takip ediliyordu.

Metallica çalmaya başladıktan kısa bir süre sonra Twitch, DMCA'in yayına telif atmasını önlemek için telifsiz müziğe geçiş yaptı ve resmi kanalında Metallica'yı sansürlemiş oldu. Sosyal medyada kısa sürede gündem haline gelen bu olay, hem Twitch'in sansürlerini hem de genel telif hakkı sorunlarını özetler nitelikte.

Görünüşe göre Twitch, müziğin kendi kanalında çalınması için uygun hakları almamıştı. Metallica, "For Whom The Bell Tolls" isimli meşhur parçasını çalarken telifsiz bir müzik koymayı tercih eden Twitch, 8 bitlik müziğiyle de bir hayli komik duruma düştü. Ancak BlizzCon yayınının Blizzard'ın resmi YouTube kanalından devam ettiğini de belirtmek gerekiyor.

the current state of Twitch: the official Twitch Gaming channel cut off the live Metallica concert to play 8bit folk music to avoid DMCA pic.twitter.com/sCn56So8Ee