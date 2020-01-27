Twitch Rakibi Nimo TV, Türkiye Pazarına Giriş Yapıyor

10 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip olan oyun yayın platformu Nimo TV, Türkiye pazarına giriş yapmak için gün saymaya başladı.

Çin'in en büyük canlı oyun yayını platformu olan Nimo TV, Gaming İstanbul'da Türk kullanıcıları selamlayacak. Nimo TV CEO'su Fee Liu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Türkiye’de 30 milyondan fazla oyuncu var, dolayısıyla burası bizim için çok önemli bir pazar. Kullanıcılarımızla ilk kez Gaming İstanbul gibi önemli bir fuarda buluşacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyada desteklediğimiz birçok girişim gibi Türkiye’nin oyun sektöründe bulunan farklı firmalarıyla da birlikte çalışarak hem oyun hem espor sektörüne katkıda bulunmayı arzu ediyoruz.

Türkiye’nin en büyük ve en profesyonel espor yarışmalarını ve canlı yayın platformunu oluşturmayı hedefliyoruz. Bu konuda attığımız ilk somut adım olan LoL Partnerlik, Dark Passage, Beşiktaş, 1907 Fenerbahçe, Galakticos, İstanbul Wild Cats, 5 Ronin, Royal Youths ve Aurora işbirliği anlaşmalarımızı resmi olarak Gaming İstanbul’da açıklayacağız.