Twitch Telif Cezası Konusunda Yayıncıları Uyardı!

Twitch telif cezası ile ilgili canlı yayın platformunu kullanan yayıncılara oldukça önemli uyarılarda bulundu. E-spor danışmanı Rod Breslau, Twitch'in telif hakkı şikayetlerinin arttığı konusunda yayıncıları bilgilendirmek için gösterdiği açıklamayı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Telif hakkı, Twitch'teki yayıncılar için sorun olmaya devam ediyor. E-spor danışmanı Rod Breslau tarafından paylaşılan bir açıklamada şirketin yakın zamanda telifle ilgili yaklaşık 1.000 tane daha şikayet aldığına yer verildi. Bu şikayetlerin büyük bir kısmı ise yayıncıların çoğunun video oyunu oynarken ya da izleyicileri ile sohbet ederken dinlediği müziklerden kaynaklanıyor.

Breslau'ya göre Twitch'in yayıncıları uyardığı açıklama yakın bir zamanda meydana gelebilecek bir yasak dalgasından önce uyarı mahiyetinde gönderdiği bir açıklama olabilir. Canlı yayın platformu, telif hakkı ile ilgili devam eden sorunu çözüme kavuşturmak için her ne kadar elinden geleni yapsa da gelen şikayetlerden de anlaşılabileceği üzere bunun önüne geçmek en azından şimdilik çok mümkün görünmüyor.

Twitch sent out a new email during the night stating they've received 1,000 more DMCA takedown claims from record labels, likely before we see another ban wave. the music industry once again trying their hardest to make the internet a miserable experience pic.twitter.com/DySLlx4YMI