Twitch Telif Cezası Konusunda Yayıncıları Uyardı!

Twitch telif cezası ile ilgili canlı yayın platformunu kullanan yayıncılara oldukça önemli uyarılarda bulundu. E-spor danışmanı Rod Breslau, Twitch'in telif hakkı şikayetlerinin arttığı konusunda yayıncıları bilgilendirmek için gösterdiği açıklamayı Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Twitch Telif Cezası Kapıda Olabilir

Telif hakkı, Twitch'teki yayıncılar için sorun olmaya devam ediyor. E-spor danışmanı Rod Breslau tarafından paylaşılan bir açıklamada şirketin yakın zamanda telifle ilgili yaklaşık 1.000 tane daha şikayet aldığına yer verildi. Bu şikayetlerin büyük bir kısmı ise yayıncıların çoğunun video oyunu oynarken ya da izleyicileri ile sohbet ederken dinlediği müziklerden kaynaklanıyor.

Breslau'ya göre Twitch'in yayıncıları uyardığı açıklama yakın bir zamanda meydana gelebilecek bir yasak dalgasından önce uyarı mahiyetinde gönderdiği bir açıklama olabilir. Canlı yayın platformu, telif hakkı ile ilgili devam eden sorunu çözüme kavuşturmak için her ne kadar elinden geleni yapsa da gelen şikayetlerden de anlaşılabileceği üzere bunun önüne geçmek en azından şimdilik çok mümkün görünmüyor.

Twitch sent out a new email during the night stating they've received 1,000 more DMCA takedown claims from record labels, likely before we see another ban wave. the music industry once again trying their hardest to make the internet a miserable experience pic.twitter.com/DySLlx4YMI — Rod Breslau (@Slasher) May 28, 2021

Twitch'te Telif Hakkı Nasıl Sorun Oldu?

Olayların başlangıcı geçen yaza dayanıyor. Twitch'e geçen yaz yapılan şikayetlerde ani bir artış meydana geldi. Bu şikayetlerden çoğu birkaç seneden beri web sitesinde yer alan şarkıları içerdi. Twitch, ilk olarak yayıncılara sunduğu kullanımı ücretsiz, telif hakkından yana herhangi bir sorun doğurması mümkün olmayan ücretsiz şarkı kütüphanesini büyüterek sorunu çözüme kavuşturmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

Twitch'in bu hamlesi başarılı olmadığında attığı ikinci adım, onları telif hakkı ile korunan müzikleri açmamaya teşvik eden bir blog yazısı paylaşmak oldu. Şirkete yakın zamanda yapılan yüzlerce şikayetten de anlaşılabileceği üzere bu da çok işe yaramamış gibi görünüyor. Twitch bu nedenle ilerleyen günlerde önceden yapılan tüm uyarılara rağmen yayınlarında telif hakkıyla korunan şarkılar açan yayıncılara yönelik yeni bir yaptırım uygulamak zorunda kalabilir.

Twitch'te düzenli olarak yayın yapıyorsanız ve Twitch telif cezası ile karşı karşıya kalmak istemiyorsanız yayında ücretsiz ve telif hakkı içermeyen müzikleri tercih edebilirsiniz. Twitch, ücretsiz müziklerin sayısını arttırmak için iş birliklerini her geçen gün daha da arttırıyor.