Twitch, Yayıncılardan Oyun Sesini Kapatmalarını İstiyor

Dünyada en çok kullanılan dijital yayın platformlarından Twitch, bu haftanın başlarında DMCA yasaları gereğince içeriklerini silmek zorunda kaldığı tüm yayıncılardan özür diledi. Şirket, gelecekte de buna benzer sorunlar yaşanmamasını sağlamak için oyun sesini kapatmak gerektiğini belirtti.

Twitch’ten Yayıncılara Oyun Sesini Kapatma Tavsiyesi

Dijital yayın platformu Twitch, Cyberpunk 2077’de yer alan ve telif hakkı ile korunması nedeniyle videosunun kaldırılmasına yol açabilecek bir müzik hakkında endişelerini dile getiren bir Twitter kullanıcısına şu şekilde yanıt verdi: “Merhaba, bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. Oyunun EULA’sını (End User License Agreement / Son Kullanıcı Lisans Anlaşması) okumanızı tavsiye ederiz. Oyunda lisanslı müziklere yer verildiği yazıyorsa oyunun sesini tamamen kapatmanızı öneririz.”

İçerik oluşturucularının özellikle son birkaç yıldır karşılaşmakta olduğu sorunların başında telif hakkı sorunları yer alıyor. Yayın tekrarınız ne kadar eski olursa olsun, videonuzda telif hakkı yasalarınca korunan bir müzik çalıyorsa muhtemelen videonuzun yayından kaldırılmasını engellemek için eser sahibi ile anlaşma yaparak ilgili eserleri satın almak dışında yapabileceğiniz çok az eylem vardır.

Twitch’in tavsiyesine göre dijital yayın platformda açtığımız herhangi bir yayında DMCA yasası gereğince herhangi bir videonun kaldırılmasının önüne geçmek için oyun sesini kapatmak gerekiyor. Eserin hakkını satın almak istemiyorsanız şimdilik yapabileceğiniz en iyi eylemlerden biri oyundaki müziklerin sesini kapatmak gibi görünüyor. Bunu yapmadığınız ve telif hakkı başkasına ait olan bir şarkı veya müziği yayınızda dinlettiğiniz sürece eser sahibinin istediği herhangi bir zamanda videonuzu yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu unutmamanız gerekiyor.

Telif Hakkı Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Yayıncıların telif hakkı hakkında dijital yayın platformuna sıkça sorduğu sorular ve yayın platformunun kullanıcılara verdiği cevaplardan bazıları şunlar:

1. Soru: Eserin haklarını satın aldıktan sonra kaldırılan video geri yüklenir mi?

Hak sahibinden haklarını satın alır ve itiraz ederseniz içeriğinizi eski durumuna getirebiliriz.

2. Soru: Telif hakkıyla korunan içeriği kullanabilmem için gerekli olan lisansı satın aldım ama buna rağmen yayından kaldırma bildirimi aldım. Şimdi ne yapmam gerekiyor?

Yayından kaldırma bildirimini eserin haklarının size ait olmasına rağmen almışsanız bize geri bildirim gönderebilir veya hak sahibinin talebini geri çekmesini isteyebilirsiniz.

3. Soru: Kanalım hakkında asılsız yere yapılan şikayetlerle nasıl başa çıkabilirim?

İçeriğinizin bir hata veya yanlışlıkla kaldırıldığına inanıyorsanız her zaman geri bildirimde bulunma hakkına sahipsiniz. Hakkı kendisine ait olmadığı hâlde hak ihlali beyanında bulunan kişiler için tazminat gibi bazı yasal sonuçları olabilir.