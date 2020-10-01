Twitch Telifsiz Müzik Kütüphanesi Duyuruldu!

Twitch telifsiz müzik kütüphanesi için geliştirilme süreci geçtiğimiz yıl içerisinde başlatılmıştı. Twitch, içerik oluşturucularının kendi canlı yayınlarına müzik eklemelerine olanak sağlayan "Soundtrack by Twitch" isimli yeni aracını kullanıma sunuyor. Canlı yayın platformuna gelecek olan özellik ile beraber yayıncıların artık telif hakkı açısından herhangi bir sorun yaşamaması ön görülüyor. İşte yayıncılara büyük bir kolaylık sunan kütüphane ile ilgili tüm ayrıntılar!

Twitch Telifsiz Müzik Kütüphanesi Nedir?

Dünyanın en büyük canlı yayın platformlarından biri olan Twitch'te düzenli olarak canlı yayın başlatan içerik oluşturucularının platforma ilişkin en büyük sorunlarından biri canlı yayın sırasında müzik açmaktı. Yayını canlı olarak izleyen kişiler müzikleri eş zamanlı olarak dinleme imkanına sahip olsa da yayın tekrarlarında telif hakkı ile ilgili yaşanan birtakım problemlerden ötürü canlı yayın tekrarında müzik sesi otomatik olarak kaldırılıyordu.

Twitch'in içerik oluşturucularına sunduğu kütüphane oldukça büyük bir müzik koleksiyonuna sahip olacağından ötürü yayıncıların sesi kaldırılmış yayın tekrarları ile ilgili sorunlara maruz kaldığı günler geride kalıyor. Canlı yayın platformu, içerik oluşturucularına Above & Beyond, mxmtoon, Porter Robinson, RAC, SwuM gibi sanatçıların müzikleri başta olmak üzere bir dizi müziğe ücretsiz olarak erişim sağlayabileceğini söyledi.

Soundtrack by Twitch'in beta sürümü, içerik oluşturucularının deneyimine bugün itibarıyla sunuldu. Twitch yayıncılarını büyük bir sorundan kurtaracak olan özelliğin ne zaman tam sürüme geçeceği ile ilgili henüz bir bilgi bulunmasa da Open Broadcaster Software ile uyumlu olacağı söylenen özelliğin tam sürümü ile kullanıcıların hizmetine çok yakında sunulması bekleniyor.