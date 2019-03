Twitch’ten 20 Bin Dolar’lık Karaoke Yarışması

İnternet üzerinden canlı oyun yayınlarının yapıldığı bir platform olan Twitch, geçtiğimiz yılın Ekim ayındaki TwitchCon etkinliğinde yeni karaoke oyunu Twitch Sings’ı duyurmuştu. Twitch Sings’ın, gerçek bir izleyici kitlesinin karşısında performans göstermek dışında SingStar ya da Rock Band oyunlarına oldukça benzer olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni karaoke oyunu şu anda beta sürecinde (oyunun tam sürümü de kısa süre sonra gelecek) fakat Twitch, şimdiden oyunda 20.000 dolar’lık bir yarışma başlattı bile.

Yarışmaya katılabilmek için, 5 Mart günü gece saat 11:59’a kadar oyunun beta’sına ve Stream Star yarışmasına kayıt yaptırmanız gerekiyor. Twitch Sings’da binlerce farklı melodi yer aldığı için kendinize uygun bir şeyler bulmanız çok da zor olmayacaktır. Sağlam performanslarınızdan birkaç tanesini kaydettikten sonra, bunlar arasından en beğendiğinizi seçerek yarışmaya o performansınızla katılabilirsiniz. Oyundaki izleyiciler de şarkı isteklerinde bulunabilecek ya da yarışmacılardan, su altındaymış gibi, heyecanlı bir çocuk gibi veya daha farklı şekillerde şarkı söylemelerini isteyebilecekler.

Introducing Twitch Sings: Stream Star, our first EVER singing competition. Win a trip to TwitchCon Europe to compete, live on-stage, for $20,000.



Think you have what it takes to be crowned champion? The road to Berlin starts here: https://t.co/0xuo9yOmfe pic.twitter.com/zEAlod3Zrh