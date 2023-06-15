Twitch'ten Az Takipçi Yayıncılara Müjde: Partner Plus

Canlı yayın platformu Twitch, belirlediği kriterleri sağlayan yayıncılara abonelik gelirlerinin yüzdesini artıracak Partner Plus programı başlatmayı hedefliyor. Az sayıda takipçisi olan Twitch yayıncılarını ilgilendiren uygulama, yayıncıların üç ay boyunca en az 350 ücretli aboneliği kazanması halinde geçerli olacak.

Twitch Küçük Yayıncılara Daha Büyük Abonelik Payı Verecek

1 Ekim'de kullanıma sunulacak Partner Plus, başlangıç tarihinden önceki üç ay içinde geçerli olacak. Herhangi bir özel deneme sürümü gerçekleştirmeyecek uygulama tüm ülkelerde kullanılabilecek. Programın kullanıma sunumu Twitch'in Premium İş Ortakları ile yaptığı görüşmeden aylar sonra geldi. Konu hakkında konuşan CEO Dan Clancy, eylül ayında konuyla ilgili yayıncıların yüzde 90'ını etkilemeyeceğini ve artan reklam ödemelerinin farkı kapatmaya yardımcı olacağını belirtti.

Partner Plus, projesi ile Twitch bünyesinde bulunan yayıncıların gelirini artırmak ve onları platforma bağlı kalmasını sağlamayı amaçlıyor. İlk canlı yayın denemelerini yapan yayıncıları ilgilendiren program var olan kanalların sayısını artırarak bu sayede izleyicileri platformda tutmayı hedefliyor.

Geliştirilen uygulamanın Twitch'e güvenen büyük yayıncıları rahatsız edebilir. Bu durumda Twitch var olan kitlesini YouTube'a ve diğer platformlara kaptırabilme olasılığı da bulunuyor.