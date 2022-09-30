Twitch'e Ücretli Mesaj Özelliği Geliyor

En son kumar yayınlarıyla ilgili aldığı kararla gündem olan Twitch, yeni bir gündem olacak konuyla daha karşımızda. Görünüşe göre Twitch, DM mesajlarının kullanılabilirliğini artırma peşinde.

Twitch DM'leri, bilinen adıyla "fısıltı" özelliği pek sık kullanılan bir özellik değil. Öyle ki yayıncıların DM'leri filtreleme olmamasından ötürü izleyici mesajlarıyla dolup taşıyor ve aranan mesajı bulmak pek de kolay değil.

"Yükseltilmiş Sohbet" Yakında Teste Açılacak

Twitch artık bu konuda yeni bir adım atıyor ve izleyici, yayıncıya attığı mesajın görülmesini istiyorsa artık "Yükseltilmiş Sohbet" özelliği sayesinde mewsajını ödeme yaparak gönderebilecek ve atmış olduğu mesaj daha önde çıkacak.

Twitch henüz yeni özelliğin kullanılabilirliğini detaylandırmadı ancak mesajların vurgulanma süresine göre ödeme seçenekleri ve miktarı da değişecek. Bu ödemelerin yayın sohbetine atılan mesajlarda da YouTube Super Chat özelliği gibi kullanılabilmesi bekleniyor.

Peki siz Twitch'in bu yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.