Twitch ve YouTube'a Rakip Geldi: Facebook Gaming

Geçtiğimiz yıldan bu yana başta Twitch olmak üzere oyun platformlarına karşı hamleler geliştiren Facebook, en nihayetinde 'oyun' özelliğini sundu. Artık Facebook içerisinde oyun yayınlarını izleyebilecek ve yeni oyunları keşfedebileceksiniz.

Facebook kullanıcılarını daha fazla tutabilmek ve Twitch, YouTube Gaming gibi platformalara rakip olabilmek için oyun sekmesi üzerinde çalışan Facebook, kullanıcılara internet tabanlı oyunlar, içerik üreticilerinin oyun videolarını ve oyun yayınlarını sunacak. Ayrıca bu sekme altında oyun gruplarındaki gönderilere erişebileceksiniz.

Bir süre önce Facebook Gaming özelliğini tanıtan ve burada oyunculara yer veren Facebook, şimdi ise daha sosyal bir sekme oluşturmuş durumda. Fb.gg'nin daha fazla yayıncı çekmesi için bu alandaki çalışmalarına hız katan Facebook, Twitch'in bazı açıklarından da yararlanmak istiyor. Örneğin Facebook Gaming'de alınan bahşişlerden kesilen komisyon Twitch'e oranla çok daha düşük.

Ayrıca Fb.gg özelliğine daha fazla kullanıcı çekebilmek için halihazırdaki Facebook kullanıcılarını da yönlendirecek olan platformda, anlık olarak 700 milyon kişi oyun oynuyor, oyun videoları izliyor veya oyun gruplarıyla etkileşime geçiyor. Bundan dolayı Facebook'un oyun sekmesine daha fazla yenilik yapacağını söylemek mümkün.