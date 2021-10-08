Twitch Veri İhlali Nasıl Gerçekleşti?

Twitch veri ihlali nasıl meydana geldi? Twitch'te en çok kazanan yayıncılar nasıl ortaya çıktı? Canlı yayın platformu tarafından yapılan yeni açıklama ile soru işaretleri giderildi.

Amazon'un sahibi olduğu yayın platformu, çarşamba günü içerik oluşturucularına yapılan ödemeler de dahil olmak üzere pek çok önemli bilginin ortaya çıkmasına neden olan güvenlik ihlalinin ardından birkaç güncelleme yayımladı.

Twitch Veri İhlali Sunucu Yapılandırmasından Kaynaklanıyor

Twitch tarafından yayımlanan iki güncellemeden ilkinin notlarında güvenlik ihlaline sunucu yapılandırmada yapılan değişiklikte meydana gelen küçük bir hatanın neden olduğu belirtildi.

Canlı yayın platformunun blogunda yer verilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sunucu yapılandırma ile ilgili yapılan değişiklikte meydana gelen bir hatadan ötürü bazı verilerin internete sızdığını ve bu verilere kötü niyetli kişiler tarafından erişildiğini öğrendik. Ekibimiz, olayı araştırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor."

Blog yazısında araştırmaların sürdüğü belirtirken aynı zamanda güvenlik ihlalinin etkisinin ne kadar büyük olduğunun bütün ayrıntıları ile ele alındığı da ifade edildi. Açıklamanın devamında ise şu sözlere yer verildi:

"Bu durumun endişeye yol açtığının farkındayız. Araştırmamız devam ederken burada bunlardan bazılarına değinmek istiyoruz. Şu anda oturum açmada gerekli olan kimlik bilgilerinin açığa çıktığı ile ilgili hiçbir belirti yok fakat araştırma devam ediyoruz. Ayrıca Twitch'te kredi kartı gibi önemli bilgiler açık bir şekilde saklanmıyor. Bundan dolayı bu tür bilgilerinizin ifşa edilmesi olanaksız."

Şirketin blog yazısında yer verdiği son iki cümle, kullanıcıların hassas bilgilerinin hala güvende olduğunun güvencesi olarak kabul edilebilir. Bununla beraber Twitch veri ihlali ile ilgili ayrıntılar da hala araştırılıyor. Eğer veri sızıntısına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkarsa Twitch de kullanıcılara konu ile ilgili gerekli bilgilendirmelerde bulunacaktır.

Twitch'e göre şimdilik oturum açmada kullanılan bilgilerin internete sızdığı ile ilgili herhangi bir belirti bulunmuyor fakat yine de sızıntının boyutu tam olarak tespit edilebilmiş değil ve olayın iç yüzünün öğrenilmesi için çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor.

Son olarak Facebook ve ona bağlı diğer hizmetlerde meydana gelen son kesintinin de benzer bir yapılandırma sorununa dayandığını belirtmek gerekiyor.