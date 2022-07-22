Twitch'in Yeni Özelliği Bazı Kanallardan Yasaklanmış Kullanıcıları Üzecek

Twitch, yayıncıların sohbetlerinden yasakladıkları kullanıcılar hakkında bilgi paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir güvenlik aracı sunuyor. Yeni özellik olan 'Yasaklama Bilgisini Paylaşma', yayıncıların topluluklarını kötü niyetli kişilerden korumak ve nedenlerini gösterebilmek için olanak tanıyacak.

Twitch, bir blog gönderisinde yeni özelliğin nasıl çalışacağına dair süreci detaylandırıyor. Bugün kullanıma sunulan Yasaklama Bilgisini Paylaşma özelliği için önce yayıncıların bir paylaşım talebi oluşturması gerekiyor. Bir yayıncı olarak yasaklama bilgilerini diğer ortaklar, bağlı kuruluşlar veya ortak takipçilerle paylaşma talebinde bulunabilirsiniz.

Bu istek kabul edildikten sonra bir taraf bir kullanıcıyı kanalından yasakladığında ve bu kullanıcı, Yasaklama Bilgisini Paylaşma bağlantısı kurulmuş bir kanalda sohbet etmeye çalıştığında, o kullanıcının mesajları işaretlenerek modların veya yayıncıların o kullanıcıyı yasaklamasına veya basit bir tabirle hareketlerini takip etmesine imkân tanıyor.

Yayıncılar Birbirlerinin Yasaklanan İzleyicilerini Görebilecekler

Bir kanalda yasaklanan kullanıcıların başka bir kanalda sohbet etmesine de otomatik olarak kısıtlama getirilebiliyor. Yayıncılar, o kullanıcının normal şekilde sohbet etmesine izin vermek için ayarları kullanabilir ancak gerektiğinde ne yaptıkları ve ne yazdıkları takip edilebilmeleri için her zaman işaretlenirler. Yayıncılar ayrıca herhangi bir zamanda Yasaklama Bilgisini Paylaşma bağlantısını sonlandırabilirler.

Bu, Twitch'in kullanıcılarının güvenliği için uyguladığı birkaç yeni araçtan biri. Gelecekte Twitch yayıncıların ve izleyicilerin güvenliğini ve toksik ortamı dindirebilmek için daha çok özellik getirmeyi planlıyor.

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