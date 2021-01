Bir Twitch Yayıncısı, Kendi Yayınını Paylaştığı İçin Twitter’dan Yasaklandı

Bir Twitch yayıncısı olan xQc, Twitter hesabı üzerinden kendisine ait olan yayından bir kesit yayımladı. Twitter, yayıncı tarafından paylaşılan videonun kendi yayınından alınan bir kesit olmasına rağmen xQc olarak tanınan yayıncının hesabını yasakladı.

Sosyal medya platformu Twitter, Twitch’te yaptığı yayınlarla tanınan ve eski profesyonel e-spor oyuncusu xQc’nin Twitter hesabında yayımladığı videodan ötürü yasakladı. Video xQc’nin Twitch üzerinde yaptığı yayınlardan bir kesit olmasına rağmen hesabının DMCA ihtarından sonra yasaklandığını gösteren bir bildirim mesajı ile karşılaştı.

DMCA ihtarları, son birkaç aydır Twitch ve Twitter’da çok büyük sorunlar teşkil etmeye devam ediyor. Telif hakkı ihlali genellikle yayın veya video sırasında çalan herhangi bür müziğin haklarının yayın veya video sahibinide olmamasından ötürü meydana gelen ihlaldir. Twitch bu nedenle içerik oluşturucularının en çok telif hakkı ihlali aldığı çevrim içi platformlardan biri haline geldi.

Dijital yayın platformu, içerik oluşturucularının videolarının bu nedenle silinebileceği konusunda endişelerini getiren bir yayıncıya yönelik şu ifadeleri kullanmıştı: “Merhaba, bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. Oyunun EULA’sını (End User License Agreement / Son Kullanıcı Lisans Anlaşması) okumanızı tavsiye ederiz. Oyunda lisanslı müziklere yer verildiği yazıyorsa oyunun sesini tamamen kapatmanızı öneririz.”

Geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştiren Cyberpunk 2077’ye de bu nedenle yayıncılara özel bir seçenek getirilmişti. Bu seçeneğin amacı ise oyunda telif hakkı ile korunan müzikleri kapatmaktı.

Kendi yayınından bir kesit paylaşan xQc ise bu ihtarı aslında birkaç gün önce aldı ancak Twitter hesabını şimdi yasakladı. xQc bir süre sonra tekrardan oturum açıp ne olduğuna dair bir açıklama yaptı. Yayıncı bu açıklamada hesabının otomatik olarak askıya alındığını ifade etti. Paylaştığı video ise sadece on saniye uzunluğunda bir videoydu. Üstelik bu video zaten kendisinin yayınından alınan küçük bir kesitti. Twitter’ın yayıncıdan videonun kendisine ait olduğunu doğrulama talebinde bulunması biraz tuhaf karşılandı çünkü video zaten ona aitti.

DMCA FOR A YEAR+ OLD 10S CLIP FROM MY OWN STREAM. WONDERFUL AND WELL THAUGHT OUT SYSTEM! NEXT STOP? JAIL! pic.twitter.com/9bQjLfJmEV