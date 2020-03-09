Twitch Yayınında Sadece Uyuyarak 34 Bin Lira Kazandı

Genellikle video oyunları üzerine canlı yayınların yapıldığı Twitch platformu, yakın zaman önce ilginç anlara sahne oldu. Twitch üzerinde 300 binden fazla takipçisi olan yayıncı, sadece canlı yayında uyurken 34 bin liradan fazla para kazandı.

Birkaç yıldır yayıncılık çok kazandıran mesleklerin başında geliyor. YouTube ve Twitch gibi platformlar üzerinden içerikler hazırlayanlar, gerek aldıkları sponsorluklar gerekse izleyenlerin gönderdikleri bağışlar ile önemli gelirler elde edebiliyorlardı. Özellikle Twitch üzerinde abonelik ve bağış üzerinden, tanınmış yayıncılar ciddi paralar kazanıyorlardı. Fakat Mizkif takma isimli oyuncunun yaptığını bugüne kadar kisme yapamamıştı.

Aslında Twitch ve YouTube, yeni nesil televizyon olarak lanse edilmişlerdi. Televizyon izlemeyi bırakan internet kullanıcıları, vakitlerini Twitch ya da YouTube üzerinden yayınlar izleyerek vakit öldürüyorlardı.

Uyuyarak 5 bin 500 dolar kazanan Twitch yayıncısı

Sponsorluk gelirleri ve kullanıcılardan gelen bağışlar da bu kişilerin hatırı sayılır gelirlerin sahibi olmasını sağlıyor.Onlardan birisi de Mizkif lakablı bir Twitch yayıncısı. Ancak onu bir anda gündeme getiren şey uyuyarak para kazanması. CNN International'da yer alan habere göre, 300 binden fazla takipçisi olan Twitch yayıncısı Mizkif, yaklaşık 5 saat boyunca uyuduğu bir yayından 5 bin 500 dolar (yaklaşık 34 bin TL) kazandı.

Yayıncının bu kadar çok bağış almasının sebebi ise bağış sırasında otomatik yayınlanan sesti. Herhangi biri Mizkif'e bağış yaptığında yayına çok yüksek sesli bir müzik yansıyordu. Kulaklıkla uyuyan yayıncı, bu sesi duyduğunda uyandığından, izleyicileri ona şaka yapmak maksadıyla binlerce dolar gönderdiler.

Mizkif ise yaklaşık 5 saatlik uykunun ardından topladığı geliri açıklayan Mizkif, 5 bin 500 dolarlık gelirinin bir kısmını bir kullanıcına oyun konsolu hediye ederek değerlendirdi.