Twitch Yayınları Önemli Bir Değişikliğe Uğruyor

Dünyanın en büyük yayın platformlarından bir tanesi olarak bilinen Twitch, son derece önemli bazı özellikler kazanıyor. Platform neredeyse her alanda yayıncıların kanallarında bazı düzenlemeler gerçekleştirecek. İşte Twitch kullanıcıları için önemli olan haberimizin detayları.

Profesyonel oyun yayıncılarının en çok tercih ettiği platformlardan Twitch, son zamanlarda pek iyi olmasa bile yaptığı bazı değişiklikler kendisini affettirmeyi başardı. Şirket, kullanıcılardan gelen şikayetleri dinledi ve kanal sayfalarında radikal değişiklikler oluşturdu. Bunlardan ilki kendi istediğiniz yayıncıyı seçebilmeniz.

Twitch yayınları daha fazla kişisel hale gelecek

Twitch yayıncılarının hangi saatte ve ne zaman yayın yapacakları ile birlikte, aynı zamanda diğer etkinliklere de yer verilecek. YouTube kanalları sistemi gibi bir sistemin Twitch için kullanılması mümkün.

Kuruluş tüm bunları düzenledikten sonra, reklamlar bölümüne de el attı. İstemediğiniz halde kimse sizlere zorla reklam izletemeyecek. Yayıncıların yayınından hemen önce, reklam izlemek isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz. Böylece yayıncı reklama girse bile, sizler reklam ile ilgili hiçbir şey görmezsiniz.

Genel olarak değerlendirildiğinde Twitch platformunun çok daha kişisel bir hale geldiği görülüyor. Muhtemelen bu durum kullanıcılar tarafından olumlu karşılanacak ve daha büyük bir rağbet sağlayacak. Peki sizce de Twitch platformu, yeni haliyle önemli bir kullanıcı kitlesine ulaşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.